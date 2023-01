Messina. Raccolta alimentare al supermercato: dove e cosa donare il 28 e 29 gennaio

Nuovo appuntamento con la solidarietà a Messina: sabato 28 e domenica 29 gennaio torna la raccolta alimentare di #isamupubbirazzu presso il supermercato Mercati Alimentari del centro commerciale di Tremestieri. Presenti i volontari dell’Associazione, per fornire tutte le indicazioni. Vediamo come donare e gli orari esatti.

Non solo azioni di pulizia collettiva, l’associazione #isamupubbirazzu torna questo fine settimana per una nuova raccolta alimentare, dopo quella di Natale 2022. L’appuntamento è fissato a sabato 28 e domenica 29 gennaio, la mattina dalle 09.00 alle 13.00 e il pomeriggio dalle 15.00 20.00 al supermercato Mercati Alimentari situato all’interno nel centro commerciale di Tremestieri.

A presentare l’iniziativa è il presidente dell’associazione, Alessandro Brigandì: «Le vacanze Natalizie – spiega – sono finite già da un pò, ma noi volontari, che conosciamo la triste realtà messinese, non possiamo fermarci nell’aiutare le persone che hanno bisogno del nostro supporto; sono persone messinesi, stranieri e senzatetto che, come qualsiasi persona al mondo, hanno diritto a un pasto caldo. Dobbiamo accantonare se non eliminare l’indifferenza nei loro confronti; la cosa che mi da forza è l’immedesimarmi in loro, chiedendomi spesso, se fossi io al loro posto. Mi auguro la presenza massiva di benefattori».

Cosa donare in occasione della raccolta alimentare di questo weekend a Messina? Mais, latte, caffè, olio, riso, carne e pollo in scatola, pan carré, crackers, pannolini mis. 5/6, pastina per bimbi, ma anche prodotti non alimentari come detersivo per la lavatrice e fazzolettini di carta. Maggiori informazioni a questo link.

