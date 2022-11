Messina, quali sono le scuole (licei e istituti tecnici) migliori secondo Eduscopio 2022

È online la classifica di Eduscopio per il 2022/23, che si pone l’obiettivo di indicare a studenti e genitori i licei e gli istituti tecnici migliori, città per città, sulla base di specifici obiettivi: dal “Maurolico” all'”Archimede”, passando per il “Verona Trento” vediamo i risultati per la città di Messina, la sua provincia, e in generale l’area dello Stretto.

Classifica Eduscopio 2022: i licei migliori di Messina

Licei classici

Per quel che riguarda i licei classici, Eduscopio 2022 indica come migliori il Liceo “Maurolico” e il “La Farina”.

Licei scientifici

Per quel che riguarda, invece, i licei scientifici, scalano la classifica l’“Archimede” e il “G. Seguenza”.

Licei linguistici

Per quel che riguarda, invece, i licei linguistici, i primi due posti della classifica di Eduscopio 2022 per Messina sono occupati dall’“Archimede” e dal “Bisazza”.

Istituti tecnico-tecnologici

In questo caso ci sono due opzioni per valutare la scuola più adatta: l’indice di occupazione dei diplomati e la coerenza tra gli studi fatti e il lavoro trovato. Vediamo prima i risultati sulla base della prima ricerca, poi quelli riguardanti il secondo parametro.

Impostando la ricerca sull’indice di occupazione dei diplomati, la meglio ce l’ha la provincia di Messina. In città il primo in classifica è il Verona Trento, il secondo il “Minutoli”.

Selezionando nella ricerca di Eduscopio 2022, invece, il parametro della coerenza tra gli studi fatti e il lavoro trovato il risultato cambia. Al primo posto troviamo infatti il Verona Trento di Messina.

Come si consulta Eduscopio?

In questo articolo abbiamo riportato alcuni dei risultati dati dalla ricerca su Eduscopio, ma ci sono altri tipi di istituti e altri fattori da tenere in considerazione. Vi lasciamo una breve guida per consultarlo.

Consultare Eduscopio per capire quale sia la scuola più adatta alle proprie esigenze (il proseguimento degli studi con l’Università o l’inserimento nel mondo del lavoro) è molto semplice. Basta accedere alla piattaforma, inserire il proprio nome e indicare se si è uno studente, un docente, un genitore o “altro”. Una volta fatto questo e inserite le ultime informazioni richieste è possibile accedere alla ricerca e individuare, per esempio, il miglior liceo classico, il migliori istituto tecnico, o il miglior linguistico, fino a un raggio di 30km.

Come sono calcolati i punteggi? Per decidere quali sono le scuole migliori, Eduscopio mette insieme i dati riguardanti la media dei voti conseguiti agli esami universitari e la percentuale di esami superati dai diplomati di ogni istituto. Unendo questi dati, il Report calcola l’indice FGA, dando lo stesso peso alla media dei voti e alla percentuale di esami superati (50-50).

La piattaforma Eduscopio è disponibile a questo link.

(6)