Messina, nominato il nuovo direttore generale di AMAM: chi è Pierfrancesco Donato

Pierfrancesco Donato è il nuovo direttore generale di AMAM Spa. La nomina è stata deliberata dall’Assemblea dei Soci di AMAM SpA del 6 aprile. Presenti all’incontro, il sindaco Federico Basile, l’assessore Francesco Caminiti, la presidente della Partecipata comunale, Loredana Bonasera, la consigliera Alessandra Franza e il consigliere Adriano Grassi.

Il ruolo era stato ricoperto precedentemente dall‘ingegnere Santi Trovato, che ha lasciato l’incarico nell’aprile 2022. A gennaio 2023 l’avviso pubblico per la selezione del nuovo direttore generale. La scelta dell’Assemblea dei Soci di AMAM è quindi ricaduta su Pierfrancesco Donato, già dirigente dell’Università degli Sudi di Messina all’interno del Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie.

Pierfrancesco Donato è laureato in Economia e Commercio presso l’Ateneo peloritano, ha conseguito un Master in Diritto Tributario e Contabilità Fiscale delle Imprese alla LUISS Business School di Roma, è dottore commercialista dal 1991. È Revisore Legale, iscritto nel Registro nazionale tenuto dal Ministero dell’Economia. Ha svolto incarichi come collaboratore e consulente presso l’I.R.C.C.S. Centro Neurolesi Bonino Pulejo e presso l’Università degli Studi di Messina. Il suo curriculum – disponibile sul sito di UniMe – ci dice, inoltre, che è cultore della materia per la disciplina “Contabilità e Bilancio” (incarico triennale conferito nel 2021), nonché componente Seggio Elettorale per le elezioni del Rettore dell’Ateneo (sessennio 2018-2024). Il suo curriculum è disponibile a questo link.

