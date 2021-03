Messina. Santi Trovato è il nuovo Direttore Generale di AMAM

Santi Trovato è il nuovo Direttore Generale di AMAM. Con la sua nomina, avvenuta nella giornata di ieri, si ricostituisce pienamente la governance dell’AMAM SpA che vede come presidente l’arch. Loredana Bonasera e Vice Presidente il dott. Roberto Cicala.

L’ingegnere Santi Trovato che guiderà l’Azienda di Viale Giostra per tre anni, con incarico ulteriormente rinnovabile.

La nomina è stata deliberata ieri dall’Assemblea dei Soci dell’AMAM, ad esito della procedura di selezione avviata con Avviso pubblico per l’individuazione del vertice gestionale dell’Azienda di Messina, lo scorso 5 gennaio e che ha visto l’ingegnere Trovato primeggiare per titoli, esperienze e competenze gestionali maturate in campo professionale e alla guida di enti pubblici e privati nel territorio regionale e provinciale.

(11)