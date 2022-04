AMAM, il direttore generale Santi Trovato lascia l’incarico: pronto il bando per sostituirlo

È state accettata e formalizzata oggi le risoluzione anticipata del contratto del direttore generale di AMAM Messina, Santi Trovato. Temporaneamente, il suo incarico è stato affidato alla presidente del Consiglio di Amministrazione, Loredana Bonasera. A breve, però, sarà pubblicato il bando con l’obiettivo di trovargli un sostituto. All’ordine del giorno anche la manutenzione straordinaria degli scarichi fognari del collettore Cassina.

L’ingegnere Santi Trovato era stato nominato direttore generale dell’Azienda Meridionale Acque di Messina appena un anno fa, nel marzo 2021. Oggi, lunedì 4 aprile 2022, l’Assemblea dei soci ha accettato nel corso di una riunione svoltasi a Palazzo Zanca la risoluzione anticipata del contratto. Presenti il Commissario Straordinario del Comune, Leonardo Santoro, la presidente della Partecipata, Loredana Bonasera, i consiglieri Roberto Cicala e Salvatore Ruello, il Collegio Sindacale rappresentato dal Presidente Pasquale Cucè e dai membri Roberta Clementi e Orazio Giacoppo. Nel corso della riunione è stato contestualmente approvato il bando di selezione pubblica per individuare un nuovo direttore generale.

Secondo punto all’ordine del giorno per i soci AMAM, la “Manutenzione straordinaria, ripristino idraulico, adeguamento e controllo degli scarichi fognari del collettore Cassina”. «Si tratta – ha spiegato il Commissario Santoro – di un progetto per il quale è indispensabile imprimere un’accelerazione delle procedure attuative in quanto, la Giunta Regionale con provvedimento n. 390 del 21 settembre scorso, ha deliberato di apprezzare il Piano degli interventi prioritari trasmesso dall’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione siciliana il 25 agosto 2021, predisposto dal Commissario delegato per lo stato di crisi ed emergenza nel territorio della provincia di Messina, determinato dall’alluvione dell’8 agosto 2020».

