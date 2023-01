Messina, i parcheggi “La Farina” e “Mercato Zaera” rimangono aperti h24

Lo ha comunicato l’ATM nella giornata di ieri, 16 gennaio: il parcheggio “La Farina” (comunemente detto “Fosso”) e il “Mercato Zaera” rimarranno aperti h24, come nel periodo di Natale. Vediamo i dettagli e quali saranno le tariffe per un’ora, mezza giornata o per la giornata intera.

Con l’isola pedonale di Natale, lo abbiamo visto, l’ATM aveva deciso di prolungare gli orari di apertura e abbassare le tariffe di alcune aree di sosta per andare incontro ai messinesi che si recavano in città per lo shopping di Natale. Ora, nella giornata di ieri, lunedì 16 gennaio, l’Azienda del Trasporto Pubblico Locale di Messina ha comunicato che l’apertura h24 dei parcheggi “La Farina” (o “Fosso”) e “Mercato Zaera” proseguirà. Buone nuove, quindi, per chi arriva in centro città in auto la mattina presto o fa tardi la sera, perché non avrà il problema di dover spostare la macchina.

Per quel che riguarda invece le tariffe, si dovrebbe essere tornati a quelle vecchie (stando anche alla prova fatta con una delle App per la sosta). Un’ora a 1 euro, mezza giornata a 3 euro e l’intera giornata a 5 euro in entrambi i parcheggi.

Infine, ricordiamo che l’isola pedonale del centro di Messina è stata prorogata fino al 16 aprile 2023, ma con alcune modifiche rispetto al periodo di Natale.

(133)