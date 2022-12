Sconti sui parcheggi e bus navette: le iniziative ATM per l’isola pedonale di Natale a Messina

Domani, giovedì 8 dicembre, scatta l’isola pedonale del Natale 2022 a Messina e ATM attiva sconti e bus navette per i parcheggi del centro città. Da domani lasciare l’auto in determinate aree di sosta costerà 2,50 al giorno anziché 5. Vediamo tutti i dettagli.

Come anticipato, da domani e fino all’8 gennaio 2023 in centro a Messina sarà attiva l‘isola pedonale natalizia, che chiuderà al transito veicolare parte del centro città. L’ATM ha quindi disposto alcuni sconti e altre misure con l’obiettivo di andare incontro alle esigenze dei cittadini.

Parcheggi a 2,50 e bus navette per Natale a Messina: tutte le informazioni utili

In occasione dell’Isola pedonale di Natale, quindi i parcheggi Cavallotti, Villa Dante, La Farina (Fosso), San Raineri, Zir e Annunziata saranno fruibili a 2,50 euro al giorno, anziché a 5. Sarà inoltre istituito un servizio di bus navetta gratuito per chi lascia l’auto in una delle aree di sosta sopra indicate.

Il servizio di bus navetta sarà attivo tutti i giorni dalle ore 11:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 24.00. Nei giorni feriali i bus avranno una frequenza di 20 minuti, mentre nei giorni festivi e prefestivi di 10 minuti. Le navette seguiranno due percorsi: la prima navetta collegherà il parcheggio di Villa Dante e quello del Mercato Zaera con l’area pedonale nei pressi dell’intersezione con la Via Santa Cecilia; seconda navetta collegherà il parcheggio Cavalcavia, con il Terminal Cavallotti e piazza Cairoli. Gli orari delle corse saranno pubblicati sul sito dell’ATM.

Infine, i parcheggi “La Farina” (Fosso) e quello del Mercato Zaera saranno aperti h24 nei giorni venerdì, sabato, domenica, nei festivi e nei prefestivi.

Abbonamenti ai bus per i lavoratori

Inoltre, i dipendenti pubblici e privati possono usufruire di una riduzione del 30% sugli abbonamenti ai mezzi pubblici di ATM. I dipendenti potranno infatti acquistare un abbonamento annuale al costo di 180 euro. Le modalità cambiano, però, a seconda che si lavori per il pubblico o per il privato. Coloro che lavorano per un ente pubblico potranno farlo autonomamente dall’app ATM MovUp mentre i dipendenti delle ditte private dovranno rivolgersi al loro datore di lavoro che dovrà compilare un form dedicato sul sito di ATM.

