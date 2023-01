Messina, prorogata l’Isola pedonale del centro, ma con alcune modifiche: la mappa

Adesso è ufficiale: entra in vigore la proroga dell’isola pedonale di Messina, che include viale San Martino e parte della via I Settembre. Finito il Natale, si concludono i concerti e gli eventi, ma rimane la pedonalizzazione del centro città, almeno fino al 16 aprile 2023. Cambiano però alcune cose. Vediamo cosa prevede l’ordinanza.

La proroga era nell’aria già da un po’, d’altronde una delle idee di base del nuovo PGTU (Piano Generale del Traffico Urbano) è proprio quella di implementare le aree pedonali della città dello Stretto. Dopo l’esperimento del Natale 2022, quindi, l’isola pedonale di viale San Martino, nel tratto da via E. Lombardo Pellegrino a via Santa Cecilia, viene confermata fino al 16 aprile 2023. Lo stesso dicasi per il tratto di via I Settembre compreso tra via C. Battisti e via Garibaldi e per la porzione del viale San Martino compresa tra la via I Settembre e la via T. Cannizzaro ma, in questo caso, solo nei fine settimana tra le 20.30 e le 4.00.

Isola pedonale in centro a Messina: la mappa fino al 16 aprile 2023

Di seguito, il contenuto esatto dell’ordinanza n. 5 del 5 gennaio 2023:

per l’area pedonale nel tratto del viale San Martino compreso tra le vie Pellegrino e Santa Cecilia modificare i segnali verticali di area pedonale (Fig. II 320 art. 135) indicandone la vigenza “8/12/2022-16/04/2023”; per l’area pedonale nel tratto della via Primo Settembre compreso tra le vie Battisti e Garibaldi e nel tratto del viale San Martino compreso tra le vie Primo Settembre e Cannizzaro modificare la segnaletica verticale disposta con ordinanze n. 1424 del 05/12/2022 e n. 1529 del 22/12/2022 e, precisamente: per i segnali verticali di area pedonale, indicandone la vigenza “8/12/2022-16/04/2023; ven. sab. e dom. dalle 20:30 alle 04:00; per i segnali verticali di direzione obbligatoria e di direzioni consentite aggiungendo l’iscrizione “ven. sab. e dom. dalle 20:30 alle 04:00”.

