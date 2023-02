Messina, parcheggi e navette: le richieste della zona nord

Parcheggi e servizi navette: sono queste le richieste mosse dal Consiglio Circoscrizionale della V Municipalità di Messina all’Amministrazione Basile; nello specifico all’Assessore alla Mobilità Salvatore Mondello, all’Assessore al Decoro urbano Massimiliano Minutoli e al presidente dell’ATM Giuseppe Campagna.

Nel tratto della via Consolare Pompea, che va da Paradiso a Contemplazione, infatti, i consiglieri circoscrizionali lamentano aree di parcheggio inesistenti. «A seguito dei dissesti causati dalle mareggiate degli anni scorsi – si legge nella nota –, le tre ampie aree di parcheggio, ricavate tra la pista ciclabile e la spiaggia, sono state parzialmente recintate in prossimità del margine esterno prospiciente il mare per limitarne l’utilizzo». Questo, sommato ad altre misure restrittive dovute a un incidente stradale verificatosi a luglio del 2022, ha creato diversi disagi ai residenti della zona.

«I residenti e i negozianti della zona – prosegue la nota – hanno lamentato disagi connessi all’impossibilità di parcheggiare/sostare nelle predette aree con conseguente incidenza negativa per gli esercizi commerciali». Così la V Municipalità chiede: «L’apertura parziale delle predette aree di parcheggio nella parte più a monte; la realizzazione, in collaborazione con l’ATM, di un servizio navetta dalla Villa Sabin (parcheggio interscambio zona est) e le aree ad oggi interdette». La richiesta arriva dopo le indagini geognostiche.

