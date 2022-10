Messina, parcheggi aperti in notturna per lo Street Food Fest: si parte domani. Il programma

I principali parcheggi del centro città aperti in notturna per il Messina Street Food Fest 2022 che aprirà le danze domani, giovedì 13 ottobre, a partire dalle 18.00. A tagliare il nastro saranno il presidente di Confesercenti, Alberto Palella, e il sindaco Federico Basile, che si cimenterà ai fornelli per il primo show cooking dello Street Fish. Vediamo gli orari e altre informazioni utili.

Il villaggio del gusto è quasi pronto con i suoi 40 stand, tra cui due dedicati al senza glutine, l’info point per l’acquisto dei token (unica valuta ammessa al Messina Street Food Fest) è aperto da qualche giorno e restano da rifinire gli ultimi dettagli. La manifestazione dedicata al cibo da strada più amata dai messinesi sta per tornare. Si parte dallo Street Fish, con lo show cooking che si svolgerà nella tendostruttura già visibile a piazza Cairoli e che avrà come protagonista il sindaco Federico Basile che alle ore 19.00 vestirà i panni di cuoco. Alle 21.00, poi, sarà il turno dello chef Natale Giunta con il suo risotto con zafferano, latte di cocco, capone scottato e liquirizia. Il ricavato degli show cooking, si ricorda, andrà in beneficenza a Cirs Casa Famiglia, Mensa di S. Antonio e Terra di Gesù Onlus.

Per quel che riguarda invece la musica, domani dalle 18.00 prenderà il via il dj-set a cura di Antonio Campo, Rinaldo Mauro e Dj Kate, mentre a seguire musica dal vivo delle band “Camurria” e “La Soluzione”.

Parcheggi aperti di notte per il Messina Street Food Fest: gli orari

In occasione dello Street Food Fest il Comune ha deciso di tenere aperto fino all’1.00 di notte il parcheggio “La Farina” (noto anche come “Fosso”); mentre il parcheggio del “Cavalcavia” e il “Cavallotti” saranno aperti h24.

Gli orari del villaggio del gusto di piazza Cairoli

Gli stand di piazza Cairoli saranno aperte dal 13 al 16 ottobre nei seguenti orari:

giovedì 13 ottobre – dalle 18.00 all’1.00;

– dalle 18.00 all’1.00; venerdì 14 ottobre – dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 all’1.00;

– dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 all’1.00; sabato 15 ottobre – dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 all’1.00;

– dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 all’1.00; domenica 16 ottobre – orario continuato dalle 11.00 all’1.00.

