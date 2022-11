Messina, oggi lutto cittadino per la scomparsa di Gaetano Alessandro

Bandiere a mezz’asta oggi a Palazzo Zanca, che proclama per oggi, 28 novembre, il lutto cittadino per la scomparsa di Gaetano Alessandro, presidente dell’associazione “Donare è vita”. Oggi, alle ore 15.30 nella chiesa Santa Maria del Gesù, a Provinciale, si terranno i funerali.

Da sempre attivo nel campo della solidarietà, in particolare della donazione degli organi e dei tessuti, Gaetano Alessandro è deceduto sabato 26 novembre. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati da cittadini e dalle istituzioni. In segno di «cordoglio, rispetto e commossa partecipazione dell’Amministrazione comunale e della comunità messinese al profondo dolore dei familiari e di quanti hanno avuto l’opportunità di condividere con il compianto Alessandro la sua incessante attività di sensibilizzazione alla donazione degli organi» il sindaco di Messina, Federico Basile, ha disposto con ordinanza il lutto cittadino per la giornata di oggi.

Nel corso della celebrazione delle esequie alla chiesa di Provinciale sarà esposto il Gonfalone della Città. Pertanto, il Sindaco «invita i concittadini, i titolari di esercizi commerciali, professionali, artigiani, di servizi pubblici e privati e le organizzazioni politiche e sociali a sospendere le attività in concomitanza con lo svolgimento della cerimonia funebre, o comunque ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione di eventuali attività ludiche, di feste o atteggiamenti vari che contrastino con il carattere luttuoso della cerimonia».

