Messina, nominato il nuovo Direttore Generale di ATM Spa: ecco chi è

ATM Spa, l’Azienda che gestisce il trasporto pubblico a Messina, ha un nuovo Direttore Generale: si chiama Claudio Iozzi, è palermitano, ed è un dottore commercialista con una lunga esperienza nel settore della mobilità. Attualmente è infatti componente del collegio sindacale di GES.A.P. Spa, la Società che gestisce l’aeroporto “Falcone e Borsellino” di Palermo.

Dalla sua nascita, nel giugno 2020, ATM Spa – sorta dalle ceneri della vecchia Azienda in liquidazione – ha avuto un Direttore Generale facente funzioni, vale a dire il presidente della Partecipata, Giuseppe Campagna. Dopo l’avviso pubblicato nei mesi scorsi, è stato nominato nel pomeriggio di ieri, giovedì 3 febbraio 2022, il nuovo direttore generale, Claudio Iozzi, nel corso dell’Assemblea ordinaria di ATM Spa cui hanno preso parte il presidente Giuseppe Campagna e la governance dell’Azienda Trasporti Messina in tutte le sue componenti, l’assessore ai Rapporti con l’ATM, Francesco Gallo, e il collega alla Mobilità Urbana, Salvatore Mondello.

A dare il benvenuto al nuovo Direttore Generale, il sindaco di Messina, Cateno De Luca, il quale ha sottolineato come «la professionalità unita all’esperienza del dottore Iozzi nel settore trasporti siano elementi importanti che vanno ad arricchire il percorso per il raggiungimento di quella nostra scelta strategica orientata ad una gestione integrale complessiva attraverso la nascita di un’Agenzia di Mobilità». Sulla stessa lunghezza d’onda, l’intero Consiglio di Amministrazione di ATM, e in particolare il Presidente Giuseppe Campagna, il quale ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto che, scrivono da Palazzo Zanca, «si configura come un ulteriore potenziamento del management aziendale».

