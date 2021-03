Messina. Nella sala stampa del Franco Scoglio una targa in memoria di Mino Licordari

Una targa per ricordare un gigante del giornalismo messinese. Il Comune di Messina ha organizzato un evento in memoria dello storico giornalista Mino Licordari. Domenica 21 marzo, in occasione del derby tra ACR e FC Messina, in programma al Franco Scoglio, verrà posta una targa commemorativa. Si tratta dello stesso giorno in cui, esattamente cinque anni, fa venne a mancare il famoso giornalista peloritano.

«L’avvocato Mino Licordari – si legge nel comunicato del Comune – è stato pioniere della tv privata messinese ed un punto di riferimento del giornalismo sportivo della città dello Stretto, non solo quale corrispondente delle più importanti testate sportive nazionali, ma anche attraverso telecronache appassionate e la conduzione per decenni di trasmissioni sportive».

L’iniziativa era stata promessa il giorno del funerale di Licordari da Anthony Greco, che ha trovato il sostegno dei colleghi di Licordari, dell’Amministrazione comunale e della cittadinanza tutta. La cerimonia si terrà nella Sala Stampa dello Stadio Franco Scoglio e vi prenderanno parte gli Assessori allo Sport e alla Cultura Francesco Gallo ed Enzo Caruso, i Presidenti dell’ACR e del FC Messina Pietro Sciotto e Rocco Arena, i figli di Licordari, Manuela, Maurizio e Francesca, ed Anthony Greco, promotore dell’evento. La consegna della targa, chiusa al pubblico per motivi di sicurezza legati all’emergenza Covid, potrà essere seguita in diretta TV e sui social a partire dalle 13:30.

