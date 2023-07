Messina, “secondo atto” di lavori al Teatro Vittorio Emanuele: il progetto da 860mila euro

Si chiude la prima tranche di lavori al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, che si prepara a ricevere un ulteriore finanziamento, questa volta proveniente dai fondi del PNRR, per l’efficientamento energetico dello storico edificio. Soddisfatto il presidente Orazio Miloro: «Sarà un modello da seguire in ambito energetico-ambientale». Vediamo gli interventi già eseguiti e quelli in programma.

Il Teatro Vittorio Emanuele di Messina tra gli enti culturali italiani ammessi a finanziamento con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). A darne notizia, il presidente Orazio Miloro e il sovrintendente Gianfranco Scoglio: «A valere sul PNRR – annunciano – l’Ente ha avuto approvato dal Ministero della Cultura un progetto per un importo complessivo di 860.000 euro, ottenendo un finanziamento di 480.000 euro (a cui si aggiungono 180.000 euro di risorse proprie del TVE ed 200.000 euro dal Comune di Messina quale proprietario dello stabile) per “lavori di efficientamento energetico del Teatro, finalizzati all’ecoefficienza, alla riduzione dei consumi energetici e alla diminuzione delle emissioni di CO2 in atmosfera” – giusta DSG 07.05.2022, n. 452».

Teatro Vittorio Emanuele di Messina: i lavori eseguiti

Iniziati il 9 febbraio 2022 e conclusi il 9 giugno 2023, gli interventi già eseguiti al Teatro Vittorio Emanuele di Messina sono stati finanziati con risorse provenienti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014/2020 – Patto per il Sud Teatri di Sicilia.

In particolare, si è provveduto ai seguenti lavori:

il restauro e riqualificazione della facciata principale e restyling del Foyer,

il risanamento e isolamento del terrazzo soprastante il Foyer,

la sistemazione di infissi e revisione/sostituzione dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche,

il restauro e rifacimento di parte degli stucchi interni,

la riqualificazione dei servizi igienici in uso agli utenti e la creazione di nuovi spazi dedicati anche alle persone con disabilità,

l’adeguamento tecnologico sull’impianto di illuminazione del palcoscenico con la sostituzione degli apparecchi esistenti con nuovi a tecnologia led).

I lavori in programma coi fondi PNRR

Di seguito, invece, gli interventi di efficientamento energetico programmati per il Teatro Vittorio Emanuele di Messina con i fondi del PNRR:

efficientamento produzione ACS;

efficientamento climatizzazione camerini, sala foyer, sala mostre;

ventilconvettore con dispositivo fotocatalitico;

realizzazione impianto fotovoltaico base per comunità energetica;

sorgente calda impianto di condizionamento;

intervento sugli infissi esistenti in legno;

intervento di sostituzione dei sistemi per l’illuminazione con lampade a led.

Una volta aggiudicati i lavori il Teatro Vittorio Emanuele di Messina presenterà al pubblico il progetto integrale.

(7)