Messina, la nave scuola “Palinuro” in città per lo Sbarco di Don Giovanni d’Austria

È ufficiale: anche quest’anno la nave scuola Palinuro della Marina Militare sarà a Messina per la XV edizione della rievocazione storica “Lo Spettacolare sbarco di Don Giovanni d’Austria”, in programma il 5 agosto 2023. Costruita nel 1934, fa parte, insieme alla Amerigo Vespucci, della formazione di navi scuola italiane.

“Messina in Festa sul Mare. Lo Spettacolare Sbarco di Don Giovanni d’Austria”, ricordiamo, è una rievocazione storica coordinata dal 2009 dall’Associazione Aurora. L’evento, che si svolge ogni anno i primi d’agosto, ricorda il giorno in cui Don Giovanni d’Austria, figlio di Carlo V, approdò a Messina per radunare la flotta con cui sconfisse l’Impero Ottomano, durante la battaglia di Lepanto, nel 1571. In quest’ambito, la nave scuola Palinuro è stata scelta per “interpretare”, per così dire, la “Real”.

La manifestazione “Lo spettacolare Sbarco di Don Giovanni d’Austria” ha il patrocinio dal Ministero della Cultura e dello Stato Maggiore della Marina. Fa parte del calendario di manifestazioni organizzate dai partner italiani e stranieri del Network euro-mediterrano “Sulle Rotte di Lepanto. Dallo Scontro all’Incontro”, al quale aderiscono città italiane, spagnole, greche e tedesche.

La storia della nave Palinuro, in arrivo ad agosto 2023 a Messina

La nave scuola Palinuro fu costruita nel 1934 in Francia e passò alla Marina Militare Italiana nel 1951, costituendo, negli anni, insieme all’Amerigo Vespucci la formazione di navi scuola italiane. Durante la sua attività, dal 1955 ad oggi, la Palinuro ha toccato la maggior parte dei porti del Mediterraneo e del nord Europa e si stima che abbia percorso più di 263 mila miglia nautiche (al 2013). Ha inoltre preso parte ai più prestigiosi raduni di imbarcazioni e navi d’epoca e alle regate delle cosiddette “Tall Ships”, tra le quali “Cutty Sark”, ”Amsterdam Sail” ed il raduno delle Vele d’Epoca d’Imperia.

A Messina la nave scuola Palinuro è approdata più volte, in occasione della rievocazione storica dello “Spettacolare sbarco di Don Giovanni d’Austria”, da ultimo ad agosto nel 2022.

(32)