Messina fa rima con solidarietà: donate oltre 4mila confezioni per la Giornata di Raccolta del Farmaco

La Giornata di Raccolta del Farmaco a Messina raddoppia, anzi fa di più: per la 23esima edizione, svoltasi tre il 7 e il 13 febbraio 2023 sono state infatti raccolte 4.310 confezioni di farmaci, ovvero il 60% in più rispetto al 2022, per un valore totale di 35mila euro. Il valore medio della singola donazione è stato di circa 9 euro.

Si chiude anche quest’anno con numeri sempre più positivi la Giornata della Raccolta del Farmaco, organizzata da Fondazione Banco Farmaceutico Onlus. Ad aderire a Messina e provincia 50 farmacie, 37 delle quali nella città dello Stretto. Coinvolti oltre 100 volontari, appartenenti ad associazioni e singoli, che nella giornata di sabato 11 febbraio, hanno invitato i cittadini alla donazione.

Soddisfatto Enrico Cannizzo, delegato del Banco Farmaceutico per Messina, il quale ha sottolineato come, dopo il sofferto periodo della pandemia Covid-19, l’evento benefico abbia avuto la giusta cornice, e i numeri, altissimi, abbiano premiato il grande lavoro di squadra. Felice dei risultati raggiunti anche il dottor Francesco Certo, presidente di Terra di Gesù Onlus, che e ha ringraziato Federfarma Me, l’Ordine dei Farmacisti e l’Ordine dei Medici di Messina, oltre ai tanti che hanno contribuito alla raccolta.

Circa 3000 confezioni di medicinali provenienti dalla Giornata della Raccolta del Farmaco 2023 arriveranno al dispensario del Centro Buon Pastore, che in questi anni ha supportato migliaia di messinesi in povertà sanitaria. Si ricorda, infine, che presso diverse farmacie di Messina è sempre possibile donare beni per la prima infanzia attraverso la Cesta del Buon Pastore.

