Messina, da oggi parte la “Giornata della raccolta del farmaco”: dove donare

Da oggi, martedì 7, e fino al 13 febbraio anche le farmacie di Messina aderiscono alla “Giornata della raccolta del farmaco” organizzata da Banco Farmaceutico, da Ferderfarma, dall’Ordine dei Medici e dall’Ordine dei Farmacisti.

«La crisi internazionale – spiega Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico Onlus – ha causato un aumento del costo della vita che si ripercuoterà sulle famiglie povere, sulle stesse realtà assistenziali a cui si rivolgono quando hanno bisogno d’aiuto, ma anche su tante famiglie non povere. Donare un farmaco per chi non può permetterselo è un modo per esprimere, attraverso un semplice gesto di gratuità, il meglio della nostra umanità e per dare un segnale di speranza».

A Messina aderiscono all’iniziativa 49 farmacie (36 in città e 13 in provincia), ecco quali:

Farmacia Latteri Sas (Acquedolci); Farmacia Del Petraro Sas (Barcellona P.G,) ; Farmacia Chiofalo Dott. Giuseppe (Falcone); Farmacia Nuova Naxos Snc (Giardini Naxos); Farmacia Abate Antonino (Messina); Farmacia Baratta (Messina); Farmacia Boccetta (Messina); Farmacia Brancato Romanini (Messina); Farmacia Brancato Sas (Messina); Farmacia Bruni Celia Di Giovanni Marco Scribano & C. S.A.S (Messina); Farmacia Calcaterra (Messina); Farmacia Caminiti S.N.C (Messina); Farmacia Capria Renato (Messina); Farmacia Crimi (Messina); Farmacia Daniela Abate & C. Sas (Messina); Farmacia De Leo Srl (Messina); Farmacia Del Viale S.N.C. (Messina); Farmacia Dello Stretto S.R.L (Messina); Farmacia Di Mario (Messina); Farmacia Facciolà Snc (Messina); Farmacia Fiandaca Montagnese (Messina); Farmacia Germana Sri (Messina); Farmacia Grasso Snc (Messina); Farmacia La Rosa Srls (Messina); Farmacia Madonna Della Salute (Messina); Farmacia Mercurio (Messina); Farmacia Muricello Snc (Messina); Farmacia Papisca (Messina); Farmacia Pirri (Messina); Farmacia Pirrone Cod 450 (Messina); Farmacia Procopio (Messina); Farmacia S. Margherita (Messina); Farmacia Sgroi (Messina); Farmacia Spirito Santo (Messina); Nuova Farmacia Di Galati (Messina); Nuova Farmacia Ingo Di Anna Crisafi & C. Sas (Messina); Farmacia Bordonaro – Gruppo Farmacie Italiane (Messina); Farmacia Ferlazzo Di Graziella Ristagno (Messina); Farmacia Licitri Cannavà Srl (Messina); Farmacia Salice (Messina); Antica Farmacia Alioto (Milazzo); Farmacia Vece (Milazzo); Farmacia Tambato Dott. Antonio (Pace del Mela); Farmacia Cavallaro Antonella (San Filippo del Mela); Farmacia Sciacca Rizzo (Sant’Agata di Militello); Farmacia British Pharmacy Snc (Taormina); Farmacia Delle Terme (Terme Vigliatore); Farmacia Del Tirreno (Venetico); Farmacia Dott. Picciolo Francesco Sas (Villafranca Tirrena).

