Messina. Domenica 11 ottobre arriva l’8° Vespa Raid dello Stretto: 70 chilometri per la finale del Campionato Regionale

Sarà Messina a ospitare, domenica 11 ottobre, la quinta e ultima prova del Campionato Regionale di Regolarità Vespa 2026. L’appuntamento è con l’8° Vespa Raid dello Stretto, organizzato dal Vespa Club Messina in collaborazione con MOTORNEXT. Dopo le tappe di Roccalumera, Pachino, Alcamo e Grammichele, il Campionato arriva nella città dello Stretto per la prova conclusiva, che determinerà le classifiche finali della stagione.

La manifestazione prenderà il via alle ore 9:00 da Piazza Pugliatti, davanti all’Università degli Studi di Messina, dove i concorrenti affronteranno le prime prove cronometrate sotto la supervisione della Federazione Italiana Cronometristi. Il percorso, lungo circa 70 chilometri, attraverserà alcuni dei luoghi più caratteristici del territorio messinese. Da Piazza Pugliatti i partecipanti raggiungeranno i laghi di Ganzirri e Torre Faro, per poi proseguire verso Tono, Curcuraci, le Masse e Spartà. Il tracciato continuerà in direzione di Villafranca Tirrena, prima del rientro attraverso il Colle San Rizzo e dell’arrivo nuovamente in Piazza Pugliatti.

A differenza dei tradizionali raduni vespistici, la Regolarità è una disciplina nella quale non conta la velocità, ma la precisione nel rispettare tempi prestabiliti. I concorrenti, con partenze distanziate di un minuto, dovranno affrontare controlli orari e prove di abilità lungo il percorso, mantenendo una velocità media prevista di 25 km/h. L’arrivo del primo concorrente è previsto intorno alle ore 12:00, mentre alle 14:00 si svolgeranno le premiazioni.

L’evento concluderà il calendario regionale 2026, assegnando gli ultimi punti utili per la classifica del Campionato.

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