Omaggio a Paolo Borsellino, domani il webinar dell’Università di Messina

L’appuntamento dedicato a Paolo Borsellino – domani alle 11.00, in streaming sui canali dell’Università di Messina – rientra nella “Rassegna 100Sicilie – Eroi. Costruttori di Bellezza” coordinata da Milena Romeo.

L’obiettivo dell’incontro è di raccontare una storia “vista da vicino” attraverso gli occhi e la testimonianza di Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato Paolo Borsellino, che da anni si impegna tenacemente a divulgare i contenuti e il messaggio del padre con impegno civile ed etico e con accento educativo e didattico.

Ad aprire la giornata, il Rettore dell’Università di Messina Salvatore Cuzzocrea, il Procuratore della Repubblica di Messina Maurizio De Lucia e Lino Morgante, presidente Gruppo editoriale SES- Gazzetta del sud e Giornale di Sicilia.

Raccontami di Paolo Borsellino

Se della dimensione professionale sono reperibili molteplici documenti, poco conosciuta è la dimensione umana di Paolo Borsellino. «Si conosce la fine dei grandi uomini – scrive Milena Romeo, direttrice artistica di 1ooSicilie – senza conoscere l’inizio della loro storia, le loro radici. Il sacrificio finale è conseguenza di tutta una vita di tenacia e piccoli e grandi sacrifici quotidiani.

Che riflessi ha sulla dimensione personale un lavoro, un compito così arduo come quello di combattere la criminalità organizzata in un modo così radicale e frontale? Come fa un uomo a reggere un peso così gravoso? Il senso di responsabilità e del dovere doveva essere più forte della paura, della vita blindata, delle difficoltà collaterali, delle incomprensioni di percorso, magari anche con colleghi e Istituzioni».

Durante la giornata, in programma, i contributi del professore Luigi Chiara, direttore del Centro studi sulle mafie dell’Università di Messina e Salvo Palazzolo, il giornalista di Repubblica, autore del libro biografico scritto a quattro mani con Agnese Borsellino, “ Ti racconterò tutte le storie che potrò” (edito Feltrinelli).

Qui il link per seguire la diretta in streaming a partire dalle 11.00.

