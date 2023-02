Messina. Designati i membri della Commissione VINCA: cos’è e chi ne fa parte

Sette membri effettivi, sette suppletivi: sono stati designati i nuovi componenti della Commissione VINCA che, nei giorni scorsi, hanno incontrato il sindaco di Messina, Federico Basile, il vicesindaco Salvatore Mondello e il direttore generale del Comune, Salvo Puccio. Vediamo di cosa si tratta, chi sono i nuovi membri e di cosa si occuperanno esattamente.

Partiamo dal principio. Cos’è la VINCA? È la Commissione Tecnico Scientifica Comunale per la Verifica delle Valutazioni di Incidenza Ambientale. In sostanza, un organismo che si occupa, insieme al Servizio comunale Valutazioni Ambientali di valutare preventivamente i progetti in cantiere per verificarne gli impatti ambientali su Siti di Importanza Comunitari (SIC), sulle Zone Speciali di Conservazione e sulle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

La Commissione è di tipo consultivo e i nuovi membri sono quattordici, sette effettivi e sette supplenti. Fanno parte della VINCA come membri effettivi: l’ingegnere ambientale Giovanni Lupo; l’architetto Anna Carulli; il biologo Rosy Germanà; il geologo Simona Malerba; l’agronomo Giuseppe Ristagno; il naturalista Fabio Famà e l’agrotecnico laureato Sebastian Triolo. Saranno invece membri supplenti: l’ingegnere ambientale Giuseppe Furrer; l’architetto Domenico Staiti; il biologo Antonio Costa; il geologo Carmelino Mondello; l’agronomo Salvatore Camillo Testa; la naturalista Francesca Abate; e l’agrotecnico laureato Attilio Interdonato.

