Messina, dal 6 luglio manutenzione del verde in via Garibaldi: come cambia la viabilità

Da lunedì 6 a sabato 18 luglio, limiti e divieti in via Garibaldi, nelle porzioni di strada tra la via Tommaso Cannizzaro e Piazza Castronovo. Proseguono, infatti, i lavori di riqualificazione del verde pubblico disposti dall’Assessore all’Arredo Urbano Massimiliano Minutoli.

Oltre al viale della Libertà, dove fino al 10 luglio si svolgeranno gli interventi di manutenzione dello spartitraffico lungo la corsia del tram, il Comune ha dato il via ad ulteriori lavori riguardanti, in questo caso, la via Garibaldi.

Lavori di manutenzione del verde in via Garibaldi: come cambia la viabilità

Da lunedì 6 a sabato 18 luglio, dalle 06.00 alle 17.30, nelle due carreggiate di via Garibaldi, tra via T. Cannizzaro e piazza Castronovo, per singoli tratti non superiori a 50 metri, sarà vietato il transito veicolare nelle corsie lato mare e monte in adiacenza allo spartitraffico di separazione.

Gli interventi riguardano: