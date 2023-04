Reclamo bolletta AMAM Messina in scadenza il 24 aprile 2023: come funziona

L’Unione Nazionale Consumatori condivide le modalità e i moduli per presentare reclamo per le fatture di AMAM Messina in scadenza oggi, e ricorda: «La somma per l’anno 2020 (UI2 allocativa) non è dovuta in quanto prescritta; Le somme per gli anni 2021 e 2022 potrebbero essere dovute ma la somma calcolata a mc pari a 0,058597 euro appare essere elevata e si attende di conoscere il metodo di calcolo».

Nelle scorse ore, l’Unione Nazionale Consumatori aveva annunciato la diffida nei confronti di AMAM affinché l’Azienda annulli le richieste di pagamento dei recuperi 2020, 2021 e 2022 della Voce UI2 contenute nelle fatture con scadenza a fine aprile. Pubblicata la notizia, l’associazione invia i moduli per il reclamo riguardante la fattura in scadenza oggi, 24 aprile 2023.

Reclamo AMAM: come funziona

I passi da seguire per presentare reclamo all’AMAM di Messina sono i seguenti:

Presentare reclamo avverso la fattura emessa utilizzando la modulistica già pubblicata sulla pagina Facebook dell’associazione @ConsumatoriME, inviandone copia all’indirizzo e-mail urp@amam.it e per conoscenza all’associazione all’indirizzo help@consumatori.messina.it; Attendere la risposta di Amam che deve arrivare entro 30 giorni ; Non pagare la fattura in scadenza sino a quanto non arriva la risposta di Amam;

Per chi non ha pagato il modulo è questo.

Per chi ha già pagato è stato predisposto un diverso modulo per chiedere la restituzione.

