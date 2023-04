Messina, come diventare volontari di Telefono Amico

Telefono Amico Messina è alla ricerca di nuovi volontari, in grado di ascoltare e comunicare con gli utenti che hanno bisogno di aiuto. «In un percorso di vita intrapreso nel 1975 da un nutrito gruppo di giovani e non, per ricercare un senso sociale alle proprie azioni, viene creato a Messina Telefono Amico, sulla scorta di quanto avveniva in altre parti d’Italia. Da quegli inizi – scrivono i volontari – abbiamo pian piano consolidato l’esperienza nel territorio col nostro servizio di ascolto telefonico unico del suo genere e originale nel suo modo di proporsi. Anche quest’anno proponiamo un corso di formazione sulla comunicazione telefonica aperto a tutti, dai 18 ai 55 anni».

Per diventare volontari di Telefono Amico Messina basta compilare il modulo a questo link e avere questi quattro requisiti:

Disponibilità a partecipare a due incontri settimanali online;

Abitare preferibilmente a Messina (in quanto sede del servizio);

Età compresa tra i 18 e 55 anni;

Avere tempo per fare un servizio di volontariato gratuito.

Ulteriori informazioni si possono richiedere telefonando ai seguenti numeri:

0905731767 e 090 5731839

oppure inviando una e-mail all’indirizzo telefonoamicomessina@gmail.com.

