Messina celebra la Madonna della Lettera: percorso e viabilità del 3 giugno 2023

Si entra nel clou nei festeggiamenti per la Madonna della Lettera 2023, con la tradizionale processione del 3 giugno dedicata alla protettrice di Messina. In occasione dell’evento, il Comune ha disposto alcune modifiche alla viabilità. Vediamo il percorso e tutto ciò che c’è da sapere per non rimanere imbottigliati nel traffico.

Madonna della Lettera: percorso e modifiche alla viabilità del 3 giugno 2023

La tradizionale processione della Madonna della Lettera, in programma a Messina sabato 3 giugno 2023, partirà alle ore 18.00 da piazza Duomo. Poi il percorso prevede il passaggio lungo corso Cavour, via T. Cannizzaro, via Garibaldi (carreggiata lato monte), via I Settembre e, per finire, il rientro in piazza Duomo.

La viabilità

Per consentire il passaggio della Processione della Madonna della Lettera a Messina, il Comune ha disposto le seguenti modifiche alla viabilità del 3 giugno 2023:

per il tempo strettamente necessario al passaggio della processione, interdizione della circolazione veicolare lungo: il corso Cavour, nel tratto compreso tra piazza Antonello e via T. Cannizzaro; nelle vie T. Cannizzaro, tra corso Cavour e via Garibaldi; in via Garibaldi, carreggiata lato monte, tra via T. Cannizzaro e via I Settembre; in via I Settembre, nel tratto compreso tra via Garibaldi e piazza Duomo.

divieto di sosta , dalle ore 8.00 alle ore 24.00 , nello spazio destinato alla fermata degli autobus , in corrispondenza del limite ovest di piazza Duomo, ed in via I Settembre, lato sud, tra le vie Cesare Battisti e Garibaldi.

, , nello spazio destinato alla , in corrispondenza del limite ovest di piazza Duomo, ed in via I Settembre, lato sud, tra le vie Cesare Battisti e Garibaldi. apertura dei varchi con rimozione dei paletti dissuasori, in piazza Duomo, lato corso Cavour, ed in via I Settembre, in corrispondenza dell’intersezione con via Cesare Battisti, per consentire il passaggio della processione;

con rimozione dei paletti dissuasori, in piazza Duomo, lato corso Cavour, ed in via I Settembre, in corrispondenza dell’intersezione con via Cesare Battisti, per consentire il passaggio della processione; dalle ore 16.00 sino a circolazione normalizzata, su indicazione delle Forze dell’Ordine preposte al servizio specifico, sarà istituito il doppio senso di circolazione in via Garibaldi, carreggiata lato est, tra via I Settembre e largo S. Giacomo.

Per quel che riguarda gli eventi dedicati alla Madonna della Lettera 2023 a Messina, a questo link è disponibile tutto il programma.

