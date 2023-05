Messina celebra la Madonna della Lettera: tutti gli eventi dal 21 maggio al 4 giugno 2023

Messina si prepara per celebrare la sua matrona, la Madonna della Lettera, il prossimo 3 giugno 2023. E lo fa con un calendario ricco di eventi che, tra spiritualità, storia, arte e musica, accompagnerà i messinesi dal 21 maggio al 4 giugno. Il programma, elaborato dal Centro Interconfraternale Diocesano (CID), è stato presentato nei giorni scorsi presso la Chiesa della SS. Annunziata dei Catalani.

Alla presentazione degli eventi in programma per la Madonna della Lettera 2023 hanno partecipato il Presidente del CID Fortunato Marino, i Governatori della Confraternite di Messina, il Direttore dell’Ufficio Diocesano per le Confraternite Don Vincenzo Majuri e l’addetto alle attività culturali del CID Marco Grassi.

Tra gli eventi si segnalano: il concerto Cantiamo a Te “Vergine fatta Chiesa” alle ore 20.30 nella Basilica Cattedrale; il Video mapping “Maria e Messina: una grande storia d’amore” a piazza Duomo il 3 giugno; visite guidate in cattedrale, ai fercoli della Madonna della Lettera e del Vascelluzzo ed alle chiese di San Giuseppe e Sant’Elia;

Madonna della Lettera 2023: gli eventi in programma

DOMENICA 21 MAGGIO BASILICA CATTEDRALE

Ore 20.30 Cantiamo a te “Vergine fatta Chiesa”

Concerto delle Corali dell’Arcidiocesi – Ensamble strumentale, dirige il maestro Mons. Marco FRISINA

Le Confraternite partecipano al primo giorno della Novena

Raccolta di beni di prima necessità destinati a realtà del territorio

IN CATTEDRALE: ore 17.30 Trasposizione del Simulacro

Le Medaglie Messinesi – Collezione Franz Riccobono

BOTTEGA ORAFA CORRENTI – VIA UGO BASSI 61

Associazione Amici del Museo di Messina “Franz Riccobono”

Ore 19.00 Serata d’onore con costumi multiepoca a cura dell’Associazione Compagnia Rinascimentale della Stella

Ore 10.30 Santa Messa – Rinnovo Gemellaggio tra il CID e la Confraternita Maria SS. della Visitazione di Enna

LARGO SEGUENZA (raduno)

Ore 19.00 Tracce di devozione popolare – visita nel centro storico

Ore 19.00 Magnificat Anima Mea Dominum

Incontro con Mons. Giuseppe LIBERTO

PIAZZA DUOMO

Ore 19.45 Inaugurazione tappeto artistico Vos et ipsam civita-tem benedicimus a cura del gruppo “Amici dell’Arte”

Parrocchia Santa Maria di Portosalvo di Santa Teresa di Riva

EDICOLA VIA PRIMO SETTEMBRE

Ore 20.00 Tradizionale canto “Diciadotturi”

Gruppo Devoti Matri a Littra Bordonaro

CATTEDRALE

Ore 20.00 Concerto – Rassegna “Armonie dello Spirito”

Dalle 21.00 alle 23.00 Visita Guidata al fercolo della Madonna della Lettera ed al Vascelluzzo

PALAZZO ZANCA

Dalle 21.00 alle 23.00 Apertura straordinaria e visita guidata alla Stanza del Sindaco e ai Dipinti della Madonna della Lettera

PARROCCHIA SANTA CATERINA

Ore 21.30 Lettura Icona Madonna della Lettera e intermezzi musicali

CHIESA CATALANI

Ore 21.00 Messina guarda a Maria per essere sè stessa

Mons. Prof. Mario DI PIETRO Canonico Capitolo Protometropolitano

Ore 22.00 La Vergine Maria nella Divina Commedia

Rev. Prof. Don Vincenzo M. MAJURI Istituto Teologico San Tommaso

Ore 23.00 Note colorate in Concerto

CHIESA SAN GIUSEPPE

Ore 21.00 Apertura straordinaria e Visita Museo

Ore 22.15 Ensemble Chitarre – Accademia Syntagma Musicum

CHIESA SANT’ELIA

Ore 21.00 Apertura straordinaria e Visita Guidata

Proiezione Docufilm Benediciamo voi e la stessa Città

Ore 11.00 Pontificale – Offerta del Cero Votivo

Ore 12.00 CATTEDRALE PALERMO

Omaggio floreale all’altare della Madonna della Lettera

Ore 22.30 PIAZZA DUOMO

Video mapping Maria e Messina: una grande storia d’amore, a seguire Spettacolo Pirotecnico dal Santuario di Montalto eseguito da Fireworks Sud Sicily – Messina, offerto da Caronte e Tourist

Ore 10.00 Visita guidata Sulle orme di Maria – Ingresso gratuito

