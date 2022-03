Messina, Cateno De Luca: «Sempre più positivo… anche al Covid»

«Sempre più positivo… anche al Covid»: Cateno De Luca lo ha comunicato così, come di consueto, con un post e poi una diretta sui social. Riprogrammati tutti gli eventi che lo avrebbero visto coinvolto in prima persona nei prossimi giorni. L’ex sindaco di Messina sta bene, non accusa attualmente alcun sintomo.

Il sindaco dimissionario di Messina è risultato positivo al coronavirus. Lo ha scoperto nella giornata di ieri, martedì 8 marzo, a seguito di un tampone molecolare di controllo e lo ha comunicato ai suoi follower. A sottoporsi al test anche il candidato Federico Basile, risultato negativo, che quindi proseguirà il suo tour dei quartieri.

«È arrivato il mio turno – ha comunicato Cateno De Luca in diretta Facebook –, sono riuscito a evitarlo sempre, ma stavolta il covid ha bussato alla mia porta, quindi mi fermo una settimana. Faccio ogni settimana (massimo 10 giorni), per cautela, un tampone molecolare. Stamattina il tampone è uscito positivo. Ho già fatto scrivere alle persone con cui siamo stati in contatto in questi giorni. Dovevo partire per il nostro tour giovedì prossimo, purtroppo non possiamo partire. Sto bene, sento il gusto, anche perché ho tre dosi. Non ho sintomi particolari, solo l’adrenalina a mille, anzi anche di più. Ho fatto il tampone con Federico Basile, lui è risultato negativo».

Per quel che riguarda la campagna elettorale: «Ho annullato la conferenza stampa di domani (oggi, ndr) – ha spiegato –, non abbiamo annullato il tour dei quartieri di Federico Basile. Quindi si prosegue, d’altronde ormai devo dire che lo stanno accompagnando egregiamente gli assessori. Guiderà la macchina, la mia Opel Corsa. Questa circostanza porterà Federico Basile a decollare».

