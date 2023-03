Messina, campagna sull’endometriosi: il banchetto a piazza Cairoli

Marzo è il mese dedicato alla sensibilizzazione e consapevolezza sull’endometriosi: proprio per questo a Messina sarà allestito un banchetto informativo a Piazza Cairoli promosso dalle volontarie di A.L.I.C.E. ODV – Endomarch Team Italy, Associazione Lotta Italiana per la Consapevolezza sull’Endometriosi.

«L’endometriosi – spiega Giusy Martino, referente regionale dell’associazione – è una malattia cronica che colpisce le donne e che se non viene diagnosticata in tempo, come troppo spesso accade, rischia di provocare conseguenze invalidanti. Accendere i riflettori su questa malattia è doveroso, solo così potremo aiutare moltissime donne a riconoscerla a non perdere tempo prezioso.

L’iniziativa – aggiunge la Martino – mira non solo a diffondere informazioni utili e avviare una capillare campagna di sensibilizzazione su questa patologia, ma anche a rivendicare maggiori diritti e una maggiore tutela da parte dello Stato nei confronti di chi ne soffre. Ad esempio, chi è affetto da questa patologia oggi non ha alcun tipo di tutela sui luoghi di lavoro, non essendo previsti congedi. Inoltre, i primi due stadi della patologia non vengono riconosciuti dal sistema sanitario, rendendo di fatto in molti casi l’endometriosi una malattia invisibile».

L’appuntamento è per sabato 25 marzo, dalle 17.00 alle 20.00, a piazza Cairoli. A questo link per maggiori informazioni.

