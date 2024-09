Messina. Campagna “Io Non Rischio”: sabato 14 settembre giornata formativa su Nave Telepass

Presentata questa mattina al Comune di Messina un’iniziativa sostenuta dall’Amministrazione comunale: la campagna “Io Non Rischio”, promossa dall’associazione di Volontariato e Protezione Civile “Mari e Monti 2004″.

L’associazione “Mari e Monti 2004”, insieme al Dipartimento Regionale della Protezione Civile siciliana e con la collaborazione di Caronte & Tourist, promuove per sabato 14 settembre una giornata dedicata ai turisti e ai pendolari nello Stretto di Messina. L’iniziativa si chiama “Navigando con – Io Non Rischio” ed è stata sostenuta dal Gruppo Caronte & Tourist che è attento a campagne di sensibilizzazione volte alla tutela e alla salvaguardia della popolazione e del territorio.

Il Gruppo Caronte & Tourist ha messo a disposizione sulla Nave Telepass uno spazio dedicato, dove i volontari incontreranno i viaggiatori dalle ore 10 alle 18 per divulgare le buone pratiche di Protezione Civile relative ai rischi terremoto, maremoto, incendi boschivi e rischio vulcanico.

Campagna “Io Non Rischio”: di cosa si tratta

“Io Non Rischio” è una campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile. Si basa sulla sinergia tra scienza, volontariato organizzato e istituzioni e si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili. L’obiettivo è quello di stimolare il ruolo attivo delle comunità nella prevenzione di tutti i giorni. Ciò può essere possibile con un percorso di conoscenza e consapevolezza guidato dal volontariato organizzato di protezione civile.

La protezione civile diffonde la cultura della prevenzione e contribuisce a fare la differenza per la sicurezza di tutti in caso di eventi calamitosi.

I cittadini devono essere capaci di autoproteggersi

L’assessore Massimiliano Minutoli ha dichiarato: «la campagna Io Non Rischio è promossa annualmente nelle piazze con associazioni che mettono a disposizione volontari adeguatamente formati. Questo percorso, si è avviato nel 2011 e oggi è un orgoglio vedere che questo tipo di attività ha raggiunto grandi risultati. La campagna raccoglie le buone pratiche di protezione civile che vengono comunicate ai cittadini. Questi ultimi devono essere capaci di autoproteggersi. Sabato 14 settembre, sulla nave Telepass messa a disposizione dal Gruppo Caronte & Tourist, dalle ore 10 alle 18 i comunicatori incontreranno i viaggiatori».

Anche il sindaco di Messina Federico Basile ha sottolineato l’importanza della comunicazione delle buone pratiche: «le campagne informative servono a fare conoscere quelli che sono i comportamenti da adottare in tutti gli eventi calamitosi che sono sempre più imprevedibili. L’informazione e la passione degli esperti in questo settore che mettono tempo, voglia e passione, fa comprendere come la conoscenza aiuta a salvarci la vita. La campagna Io Non Rischio è parte integrante non solo dell’Amministrazione ma della nostra vita».

Campagna Io Non Rischio: salvare una vita è fondamentale

Alla conferenza di presentazione della campagna Io Non Rischio, presente anche la presidente dell’Associazione Mari e Monti, Giovanna Filocamo, che ha sottolineato: «precedentemente, la campagna veniva fatta a Piazza Cairoli. Questa volta abbiamo voluto creare una campagna itinerante. È stata un’idea geniale il non essere in una posizione fissa e grazie alla dottoressa Calderone di Caronte & Tourist, abbiamo reso questa idea possibile. La Telepass è anche gialla come il nostro gazebo; è come se fosse un gazebo galleggiante. Domani avremo 14 comunicatori per veicolare le buone pratiche della protezione civile».

La dottoressa Calderone ha infatti spiegato che il Gruppo Caronte & Tourist ha abbracciato il progetto perchè la prevenzione è fondamentale in ogni settore. In più, ha aggiunto: «la nave dà la possibilità di formare chi è sul territorio ma anche chi è di passaggio. È una prevenzione che va sul territorio in generale, non solo a Messina e speriamo che questo serva da volano per tutti: per formarsi e informarsi».

L’ingegnere Salvatore Scollo, referente regionale della campagna ha evidenziato il fatto che la protezione civile è un lavoro empatico e occorre passione per arrivare ai cittadini. L’ingegnere ha poi concluso: «la campagna Io Non Rischio andrebbe fatta tutto l’anno. Al momento dell’evento calamitoso siamo soli e il cittadino deve essere parte attiva e sapere cosa fare in quei momenti. Conoscere i rischi è importante. Non salviamo il mondo ma salvare una vita umana è fondamentale».

La salvaguardia delle vite umane è sopra tutte le cose

Il concetto della protezione civile è quello di approcciarsi in maniera spontanea e naturale al cittadino con volontari istruiti e formati sugli argomenti.

L’assessore Minutoli ha infine concluso: «per portare avanti queste attività, c’è dietro un grande lavoro degli uffici e del volontariato che sono l’elemento cardine che consente di svolgere tutto in perfetta sicurezza. Il volontariato, oggi, è di fondamentale supporto a tutte le istituzioni. La salvaguardia della vite umane è sopra tutte le cose».

I partecipanti a bordo di nave Telepass, riceveranno degli opuscoli inerenti a cosa fare prima e dopo un evento calamitoso.

(4)