Messina, attivati nuovi info point No Ponte

Dopo l’inaugurazione del primo info point No Ponte di Capo Peloro, in città si attivano altri punti informativi rivolti a coloro i quali vogliono capire di più sull’impatto ambientale (e non) che l’opera infrastruttuale potrebbe avere sullo Stretto di Messina.

Gli info point servono anche per sottoscrivere le petizioni e sapere se la propria casa, terreno o attività economia è in zona di esproprio. «In vista del corteo No Ponte, – scrive Cambiamo Messina dal Basso – attiviamo diversi info point per sensibilizzare e promuovere la conoscenza dell’impatto del progetto del Ponte sullo Stretto sulle comunità di Messina, Villa San Giovanni e Reggio Calabria».

Ecco dove saranno attivati gli info point No Ponte:

giovedì 27 luglio, dalle 16.30 alle 19.00, presso la sede di Cambiamo Messina dal Basso , in via Mario Giurba n.15;

, in via Mario Giurba n.15; venerdì 28 luglio, dalle 21.30, al Circolo Arci “Paradiso Per Tutti”, in via Consolare Pompea n.189;

“Paradiso Per Tutti”, in via Consolare Pompea n.189; martedì 1 agosto, dalle 19.30, al Baretto, in via Consolare Pompea, n. 1289.

Agli info point, il Movimento No Ponte donerà delle copie del libretto contenente le 13 vignette che il fumettista messinese Lelio Bonaccorso, lo scorso 6 giugno, ha disegnato per esprimere le ragioni del proprio dissenso al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina.

Le prossime iniziative No Ponte

Dopo la decisione del Governo Meloni di procedere alla costruzione dell’infrastruttura, che dovrebbe collegare Messina al resto d’Italia e i cui lavori dovrebbero partire nell’estate 2024 per concludersi (secondo il cronoprogramma) nel 2030, come ha dichiarato il ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini, sono diverse le iniziative promosse dai messinesi per dire No al Ponte sullo Stretto.

Il corteo No Ponte è in programma sabato 12 agosto, dalle 18.00 a piazza Cairoli.

