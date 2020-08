Messina, al via i Summer Games di Castanea: cosa sono e come partecipare

Al via “Summer games”, la quattro giorni di sport e divertimento che dal 25 al 28 agosto animerà il villaggio collinare di Castanea con tornei di briscola, pallavolo, biliardino, Fifa e ping pong. L’evento è stato organizzato dal Movimento Nuova Castanea per risollevare il morale e rianimare il paese, nel rispetto delle norme anti-covid.

A spiegare com’è nata l’iniziativa è il presidente dell’associazione, Ninni Caprì: «Abbiamo sentito l’esigenza di fare qualcosa che coinvolgesse il paese – spiega. Il nostro obiettivo è far sì che i ragazzi abbiano per questi quattro giorni un posto dove poter socializzare, divertirsi e passare del tempo ludico, confrontandosi grazie ad una sana rivalità».

Così, a partire dalle 18.00 di oggi, martedì 25 agosto, il divertimento potrà avere inizio con un paio d’ore dedicate ai giochi per i più piccoli e, a seguire, i tornei di ping pong, pallavolo, calcio balilla e briscola.

«Naturalmente – specifica Caprì –, l’intero evento è stato organizzato e strutturato affinché verranno rispettate le normative vigenti in materia di sanità, data l’attuale emergenza coronavirus, infatti abbiamo tutte le autorizzazioni per svolgere la manifestazione e le attività in totale sicurezza».

Summer Games di Castanea: cosa sono e come partecipare

I Summer Games di Castanea sono un evento di quattro giorni dedicato allo sport e al divertimento per tutte le fasce d’età. All’interno della manifestazione sono previsti tornei di pallavolo, ping pong, calcio balilla, biliardino e Fifa, ma anche giochi per bambini.

Per partecipare è necessario essere soci del Movimento Nuova Castanea, ma è possibile iscriversi anche sul momento versando la quota di iscrizione. L’età per prendere parte alla manifestazione va dai 6 anni in su, ma chi vuole solo assistere potrà farlo purché si rispettino le norme anti-covid (mascherine e distanziamento sociale).

L’evento è a pagamento. Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dell’iniziativa.

(34)