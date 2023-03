Messina, al Palacultura si parla di disturbi alimentari

Il Comune di Messina aderisce alla XII Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata ai disturbi alimentari, promossa da ANCI Sicilia con la collaborazione di Donna onlus, finalizzata a sensibilizzare la cittadinanza sull’importante e grave problematica delle malattie legate all’alimentazione, affinché sia occasione permanente di speranza e sostegno a coloro che ne soffrono. Dopo le celebrazioni del 15 marzo, data ufficiale dell’iniziativa nazionale, con il Municipio illuminato di viola, è stato organizzato anche un incontro.

L’appuntamento è per giovedì 23 marzo, dalle 09.00, al Palacultura con “No-Body Perfect” con esperti e testimonianze. Intervengono tra gli altri: Rossana Mangiapane, specialista in Neurologia e Psichiatria, Laura Profilio, psicoterapeuta dell’ASP, Valerio Vermiglio pallavolista e Claudia Bertuccelli, danzatrice e docente.

La Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla è stata promossa per la prima volta nel 2012 dall’Associazione “Mi nutro di Vita” a seguito di quel 15 marzo 2011 quando, Giulia una ragazza di 17 anni malata di bulimia, perse la vita mentre era in lista d’attesa per un ricovero.

