Messina, al MuMe il Premio “Maria Celeste Celi”: come partecipare al concorso

Il 25 marzo, alle 17.30, al Museo Regionale di Messina la seconda edizione del Premio di Poesia e Arti intitolato a “Maria Celeste Celi“, poetessa e fondatrice, negli anni ’50, del Cirs. «È un premio che celebra la fondatrice del Cirs, anche poetessa e scrittrice – spiega la figlia e attuale presidente del CirsMe, Maria Celeste Celi – ma soprattutto celebra i valori che ci ha tramandato».

“Loro (non) devono sapere: dalla comunicazione negata alla comunicazione possibile” è il tema di questa edizione del Premio “Maria Celeste Celi” e riguarda la comunicazione tra giovani e adulti. «Con il concorso – prosegue la Celi – vogliamo stimolare il confronto generazionale, per far sì che questi due mondi si incontrino; gli adulti ascoltando i messaggi non sempre chiari che i più piccoli lanciano e i giovani riacquistando interesse a comunicare».

Il Premio “Maria Celeste Celi”

Il Premio “Maria Celeste Celi” è aperto a poeti, scrittori e artisti maggiorenni di qualsiasi nazionalità, ma anche agli studenti delle scuole. Ecco le sezioni del concorso:

poesia

narrativa

pittura

graphic novel

social media -Tik Tok (per gli studenti delle scuole)

Per partecipare al Premio è necessario inviare il modulo che trovate a questo link all’indirizzo mail:

premiomariacelesteceli@gmail.com

