Messina, Al Bano al Despar di via Palermo: ecco cosa ci fa nella città dello Stretto

Al Bano spunta a Messina, al supermercato Despar di via Palermo e viene accolto dai suoi fan per selfie e autografi. Ma cosa ci fa il popolare cantante nella città dello Stretto?

L’amato cantautore pugliese, Albano Antonio Carrisi, è approdato a Messina nelle scorse ore sorprendendo i fan che si trovavano a fare la spesa al supermercato Despar di via Palermo. La sua presenza era in realtà stata annunciata, ma in molti non lo sapevano e hanno ricevuto una piacevole sorpresa. Sì, perché Al Bano, per chi non lo sapesse, produce vino ed è a Messina per promuovere le bottiglie delle Tenute Carrisi. L’appuntamento era fissato per le 10.30 di oggi, venerdì 3 marzo.

A questo link un breve video in cui Al Bano firma autografi sulle bottiglie di vino, posa per dei selfie e saluta i fan.

(203)