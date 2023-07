Messina, aggiornamenti allarme incendi: chiuse isole ecologiche e attive autobotti AMAM

A causa delle alte temperature e dell’allarme incendi, sviluppati nella giornata di martedì 25 luglio in diverse zone collinari della città, e in previsione dell’allerta vento delle prossime ore, l’Amministrazione comunale avvisa che tutte le isole ecologiche di Messina saranno chiuse per l’intera giornata di oggi, mercoledì 26 luglio 2023.

Nello specifico, la Messina Servizi Bene Comune sospende i servizi delle isole ecologiche di: Spartà, Tremonti Gravitelli e Giampilieri. Inoltre l’Azienda Speciale Messina Social City, a scopo precauzionale sospenderà le attività del centro estivo di villa Dante e quelle del Polo Blu all’Istituto Marino di Mortelle appena attivato.

Messina, aggiornamenti allarme incendi

Aggiornamenti anche sull’interruzione dell’energia elettrica che ha interessato i villaggi di Curcuraci e delle Masse: l’AMAM, infatti, comunica il rispristino delle risorse. «La società AMAM SpA – si legge nella nota – rende noti gli ultimi aggiornamenti in merito alla situazione dei villaggi di Curcuraci e delle Masse e relativamente all’interruzione dell’energia elettrica la società Enel ha già provveduto a ripristinare la linea elettrica nelle zone dove le fiamme hanno danneggiato la rete con il conseguente fermo degli impianti di distribuzione idrica delle zone interessate, tranne nel villaggio di Curcuraci dove sono ancora in corso i lavori da parte di Enel». Attivo da martedì 25 luglio il servizio autobotte di AMAM Messina alle Masse a supporto dei Vigili del Fuoco e da un presidio fisso con autobotte a Curcuraci.

Numeri utili

AMAM ricorda infine, il proprio servizio di pronto intervento da contattare al numero telefonico 090 3687722 e il pronto intervento del C.O.C. raggiungibile al numero telefonico 090 22866.

