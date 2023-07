Polo Blu Summer Village: all’Istituto Marino di Mortelle un campo estivo per i diversamente abili

Varcando il cancello dell’Istituto Marino di Mortelle sembra di entrare in un altro mondo ed è proprio questo che lo rende il posto perfetto per chi voglia regalare ai propri bambini e ragazzi diversamente abili ore di svago e di totale immersione nel verde degli alberi e nel blu del mare. Il Comune di Messina e la Social City hanno aperto le iscrizioni al “Polo Blu Summer Village”, un campo estivo destinato a bambini e ragazzi diversamente abili che si svolgerà nel tratto di mare antistante l’Istituto Marino di Mortelle, con giochi e laboratori creativi pensati proprio per loro.

Polo Blu Summer Village: tutti i dettagli del campo estivo

Il campo estivo per diversamente abili si terrà per tutta l’estate all’Istituto Marino di Mortelle. Un posto meraviglioso che ha saputo sfruttare le bellezze naturali che la nostra terra e lo Stretto di Messina ci offrono, creando un angolo di paradiso lontano dal traffico giornaliero della città. Con il progetto “Polo Blu Summer Village” le famiglie avranno un supporto in più anche nella stagione estiva, grazie a servizi di inclusione e integrazione pensati per permettere a bambini e ragazzi di poter godere del mare e dei suoi effetti benefici senza alcuna barriera.

Ci saranno anche dei momenti ludico ricreativi con laboratori tenuti da personale specializzato. Tutto si svolgerà in aree che sono state opportunamente attrezzate con il progetto “Mare senza frontiere”: l’iniziativa avviata dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina per permettere a tutte le persone diversamente abili di poter accedere alla spiaggia e al nostro mare senza difficoltà.

Come iscriversi al campo estivo dell’Istituto Marino

Il servizio sarà garantito tutti i giorni, sia di mattina (dalle ore 9 alle ore 13) che di pomeriggio (dalle ore 15 alle ore 19), per un massimo di 30 famiglie per fascia oraria. Ogni famiglia potrà usufruirne per un massimo di 2 settimane facendo la prenotazione sul sito della Messina Social City che avvisa: «In considerazione di un numero massimo di partecipanti, le domande saranno accolte in ordine cronologico di invio fino al raggiungimento dei posti disponibili e con la creazione di una lista a scorrimento».

Il campo estivo per i diversamente abili all’Istituto Marino di Mortelle è svolto in collaborazione con l’ASP di Messina, l’IRCSS Neurolesi, l’Irib Cnr e l’Azienda Ospedaliera Policlinico Universitario “G. Martino” U. O. C. Neuropsichiatra infantile Brucaliffo percorso Autismo.

