Incendi a Messina e provincia: gli ultimi aggiornamenti dei Vigili del Fuoco

Messina e la sua provincia sono ancora vittime degli incendi. A Messina, le squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale e dei distaccamenti della provincia sono tutte impegnate per l’estinzione di gravi incendi di interfaccia tra cui si segnala, in particolare, quello in atto nella zona centro nord della città.

Complessivamente, nell’estinzione degli incendi, sono impegnate 15 squadre di soccorso con 94 uomini e 40 mezzi VF, compreso il personale ed i mezzi dei vigili del fuoco provenienti della regione Campania e una squadra del Comando VVF di Catania.

Le località dove personale e mezzi Vigili del Fuoco stanno eseguendo spegnimenti di fiamme sono le seguenti: Annunziata, Curcuraci, Faro Superiore, Tono, Castanea, Massa San Giovanni, San Nicola e San Giorgio.

In aggiunta ed in supporto alle squadre di terra, i mezzi aerei, sempre dei Vigili del Fuoco, costituiti da Canadair ed elicotteri stanno partecipando all’opera di estinzione delle fiamme in vari siti.

Ulteriore impegnativa attività di soccorso in atto è garantita da personale specialista nautico con gommoni e moto d’acqua in località Tono Messina per l’assistenza ad abitanti e turisti e qualora il caso lo richiedesse l’eventuale evacuazione degli stessi. Il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Messina, ing. Felice Iracà sta coordinando tutte le operazioni di soccorso avvalendosi del funzionario di guardia e di tutti i funzionari e ispettori in forza al comando dei Vigili del Fuoco di Messina.

