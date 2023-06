Messina, acqua contaminata da gasolio: rimane il divieto di uso potabile

Sono passate due settimane da quando, a seguito di diverse segnalazioni, i tecnici dell’AMAM Messina hanno riscontrato la presenza di gasolio nell’acqua distribuita in alcune zone del centro cittadino. Adesso, durante il tavolo tecnico convocato dal Sindaco Basile, si è fatto il punto della situazione: permane il divieto di utilizzare l’acqua a fini potabili nell’area urbana interessata dal disagio.

Si tratta di una misura precauzionale, come è stato spiegato nel corso della riunione; «Al fine di individuare ulteriori misure da adottare a supporto dei cittadini, – si legge nella nota – nella zona interessata dalla contaminazione di gasolio è ancora precluso precauzionalmente l’uso a fini potabili dell’acqua distribuita attraverso la rete idrica comunale, sebbene i valori restituiti dalle analisi costanti, assicurate da AMAM SpA, siano confortanti e ormai nella norma».

Al tavolo tecnico erano presenti: il direttore generale del Comune Salvo Puccio, l’assessore al ramo Francesco Caminiti, la presidente di AMAM Loredana Bonasera, i componenti del Cda Adriano Grassi e Alessandra Franza, e il direttore generale di AMAM Pierfrancesco Donato.

Messina, acqua contaminata da gasolio

Ma il gasolio com’è finito nella condotta idrica? A rispondere a queste domande saranno le ispezioni e i controlli da parte degli agenti della Polizia Municipale all’interno degli immobili ricadenti nella zona interessata; «Per verificare – si legge nella nota –, la presenza di serbatoi di accumulo di combustibile e per segnalare e sanzionare eventuali anomalie riscontrate sulle modalità di stoccaggio». Intanto AMAM sta procedendo alla messa in sicurezza delle rete e alla rimessa in atto della distribuzione.

Servizi AMAM

In attesa della bonifica definita, AMAM Messina garantisce i seguenti servizi:

Laboratorio mobile : al quale gli utenti potranno rivolgersi per richiedere le analisi di campioni di acqua prelevata al rubinetto interno delle proprie abitazioni, per verificare la necessità di bonificare i propri impianti. Il campione, di circa 1 litro, può essere prelevato autonomamente con una semplice bottiglia in vetro o pet e consegnato al laboratorio mobile presente da mercoledì 28 a venerdì 30 giugno 2023 , dalle ore 10 alle 16.30, in piazza Masuccio;

: al quale gli utenti potranno rivolgersi per richiedere le analisi di campioni di acqua prelevata al rubinetto interno delle proprie abitazioni, per verificare la necessità di bonificare i propri impianti. Il campione, di circa 1 litro, può essere prelevato autonomamente con una semplice bottiglia in vetro o pet e consegnato al laboratorio mobile presente da , dalle ore 10 alle 16.30, in piazza Masuccio; Servizio di autobotti : presenti a piazza Masuccio, sul viale Italia e a piazza Lo Sardo;

: presenti a piazza Masuccio, sul viale Italia e a piazza Lo Sardo; Pronto intervento: contattando il numero 090 3687722 o la pagina social di AMAM.

