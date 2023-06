AMAM Messina, acqua con gasolio: prosegue il monitoraggio

Ancora a lavoro i tecnici dell’AMAM Messina che da poco più di una settimana si stanno occupando di monitorare i parametri dell’acqua, distribuita in alcune zone del centro città e in cui è stata riscontrata la presenza di gasolio. Permane il divieto di utilizzo dell’acqua secondo l’ordinanza sindacale del 16 giugno 2023 che distingue le zone in due:

Area Rossa nella quale è vietato l’utilizzo dell’acqua per uso potabile e usi igienici. Si elencano le vie interessate: via Luigi Cadorna, via Giovanni Crimi, scalinata santa Barbara, salita Santa Barbara, via Santa Barbara, viale Italia (dal Bar Noviziato alla scalinata Santa Barbara), via Pietro Canisio, piazza Masucci.

Area Gialla nella quale è vietato l'utilizzo dell'acqua per uso potabile. Si elencano le vie interessate: via Ghibellina lato monte da angolo via Santa Cecilia a via Tommaso Cannizzaro, via Cesare Battisti da angolo via Santa Cecilia a via Tommaso Cannizzaro, via Antonio Martino, via Porta Imperiale, piazza Lo Sardo – piazza del Popolo, largo Seggiola, via Mario Giurba, via Cernaia, via Camiciotti da via Cesare Battisti a via Ghibellina, piazza Annibale Maria di Francia, via Nino Bixio da via Cesare Battisti a via Ghibellina, via Luciano Manara da via A. Martino a via Ghibellina, via Maddalena da via Cesare Battisti a via Ghibellina, via Goito, via F. Durante, via Montebello, via Faranda, via XVII Luglio da via Cesare Battisti a via Ghibellina, via Nicola Fabrizi da via Porta Imperiale a via Ghibellina, via Giuseppe Aricò, via San Paolino, via Mamertini, via Santa Maria del Selciato, via Santa Marta da piazza Trombetta a piazza Lo Surdo, piazza Trombetta, via Orto Gemelli, via Noviziato da piazza Trombetta a viale Italia, via Refugio dei Poveri, via Girolamo Conti, via Merli e Malvizzi, via Antonio Bova, via degli Angeli, via Giuseppe Sergi, via Giacomo Macrì, via Maffei, via Pippo Romeo, via Grillo da Palazzo degli Elefanti a via Pippo Romeo e via Cesareo.

Inoltre, restano attivi i presidi a supporto e assistenza alla popolazione:

n. 2 autobotti di AMAM SpA in piazza Lo Sardo e Viale Italia;

n. 2 autobotti a supporto dei cittadini.

Per eventuali disagi o segnalazioni è possibile contattare il pronto intervento di AMAM al numero telefonico 090 3687722 o sulla pagina facebook.

