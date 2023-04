Masterchef Italia a Messina: a piazza Duomo una puntata del celebre show di Sky

MasterChef Italia approda a Messina: lo show culinario più amato d’Italia girerà una puntata a piazza Duomo il prossimo 15 maggio 2023. I cuochi amatoriali in gara si cimenteranno in una sfida all’insegna del gusto con sullo sfondo la Cattedrale della Città dello Stretto e cercheranno di conquistare il favore dei giudici che, nella precedente edizione, erano Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

È ufficiale: una puntata della 13esima stagione di MasterChef Italia, programma gastronomico che va in onda su Sky, sarà girata a Messina. Le riprese si svolgeranno lunedì 15 maggio 2023, ma i dettagli sono ancora top secret. Si sa soltanto, grazie all’ordinanza viabile pubblicata sul sito del Comune, che piazza Duomo sarà off limits dalle 7.00 alle 17.00. Potranno passare, infatti, solo i residenti che devono raggiungere la propria abitazione e la crew della trasmissione.

Vediamo, di seguito, le modifiche previste alla viabilità.

Masterchef a Messina: la viabilità

per la giornata del 15/05/2023, durante la fascia oraria 07,00-17,00:

Divieto di sosta, con zona rimozione coatta, ambo i lati delle seguenti strade:

via Venezian, nel tratto compreso tra via della Zecca e piazza Duomo;

via Università, nel tratto compreso tra via della Zecca e piazza Duomo;

controviale sud di piazza Duomo, nel tratto compreso tra corso Cavour e via Università;

Divieto di transito pedonale in piazza Duomo (ad eccezione dei residenti per il raggiungimento delle proprie abitazioni) con collocazione di idonee barriere e segnaletica stradale nei seguenti punti, così come meglio indicato nell’allegato elaborato grafico (in fondo all’articolo):

piazza Duomo, lato corso Cavour, a monte della fontana di Orione del Montorsoli (punto “1”);

piazza immacolata di Marmo/via Colombo (punto “2”);

via San Giacomo (punto “3”);

via I Settembre (punto “4”);

via Università (punto “5”;

via Venezian (punto”6”);

Divieto di transito veicolare nelle seguenti strade, con collocazione di idonee barriere e segnaletica stradale nei seguenti punti, così come meglio indicato nell’allegato elaborato grafico:

via Venezian, nel tratto compreso tra via della Zecca e piazza Duomo (punto “A”);

via Università, nel tratto compreso tra via della Zecca e piazza Duomo (punto “B”);

controviale sud di piazza Duomo, ne tratto compreso tra corso Cavour e via Università (con i precedenti punti “A” e “B”);

via San Giacomo (punto “C”).

