Lipari, installato il primo defibrillatore pubblico

Con il progetto “Regala un battito” promosso dal Rotary Club di Lipari, in collaborazione con la dottoressa Federica Addamo, è stato installato, nella frazione di Canneto, il primo defibrillatore pubblico. Si tratta del primo passo della raccolta fondi lanciata dal club eoliano: «L’obiettivo – si legge nella nota –, mira all’acquisto di DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) da installare in luoghi pubblici dell’Isola di Lipari sperando di poter riproporre il progetto anche nelle altre Isole. Il nostro obiettivo è quello di far diventare le Eolie, la cui sanità si impoverisce di giorno in giorno, Isole cardio-protette.

L’arresto cardiaco, – continuano i promotori dell’iniziativa –, causa in Italia circa 60.000 decessi l’anno, può colpire chiunque, in qualsiasi momento e senza preavviso. L’unica cura possibile è una scarica elettrica al cuore, per questo motivo la presenza di un defibrillatore nei luoghi pubblici è di fondamentale importanza, perché solo con un intervento rapido si possono salvare innumerevoli vite. Al termine della raccolta ci sarà una giornata dedicata all’addestramento della Cittadinanza alla RCP (Rianimazione Cardio-Polmonare) e all’utilizzo del DAE».

Obiettivo è raccogliere 4mila euro. A questo link per contribuire alla raccolta fondi.

