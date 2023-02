Lavoro su navi da crociera: le posizioni aperte del Gruppo Costa Crociere

Aperte le selezioni da parte del Gruppo Costa Crociere per chi ha intenzione di trovare un lavoro a bordo delle navi “vacanza”; mercoledì 1 marzo partiranno i colloqui in modalità online. Ecco le figure professionali richieste dal Gruppo Costa Crociere:

Aiuto Cuoco – Commis Cucina;

Animatori adulti e animatori bambini;

Ballerini;

Fotografo;

Receptionist hotel con conoscenza tedesco;

Restaurant Manager;

Sommelier;

Tecnico Audio;

Tecnico luci;

TV Programmer.

Lavoro sulle navi della Costa Crociere

Per potersi candidare al Recruiting Day Costa Crociere è necessaria la conoscenza della lingua inglese ed esperienza pregressa. Per partecipare alle selezioni è necessario registrarsi al seguente link, allegando un CV, che verrà valutato dallo staff di LavoroTurismo.it. Se il profilo risulterà idoneo, si svolgerà l’incontro finale con Costa Crociere in programma l’1marzo 2023.

