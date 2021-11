Messina. L’AMAM cerca un dirigente tecnico: come candidarsi al bando

L’AMAM, l’azienda che si occupa della gestione e distribuzione dell’acqua a Messina, sta cercando un Dirigente Tecnico che verrà assunto con un contratto di lavoro full time e a tempo determinato. Per accedere al bando si dovrà essere in possesso di una laurea in discipline tecniche scientifiche e avere una certa esperienza nel campo dei servizi idrici integrati.

La persona che supererà il bando indetto da AMAM Messina, infatti, si occuperà tra l’altro di pianificare e progettare i nuovi impianti idrici, curare la direzione dei lavori e verificare la messa in sicurezza dei lavori. È possibile inviare la propria candidatura entro e non oltre le 12.00 di martedì 7 dicembre.

AMAM cerca un dirigente tecnico

Insieme ai requisiti richiesti in ogni avviso pubblico, ci sono anche delle specifiche oggetto del bando dell’AMAM:

Abilitazione all’esercizio della professione .

. Aver maturato una specifica competenza nel settore idraulico del servizio idrico integrato,

nell’attività di difesa del territorio e delle opere pubbliche in genere, nella direzione lavori.

del servizio idrico integrato, nell’attività di difesa del territorio e delle opere pubbliche in genere, nella direzione lavori. Esperienza, almeno decennale, in attività di consulenza (progettazione o RUP) maturata presso

amministrazioni pubbliche/enti, locali/organismi di diritto pubblico, con particolare riguardo alle

materie attinenti ai lavori e/o servizi pubblici locali o di sviluppo territoriale.

Tutti i requisiti richiesti sono obbligatori e dovranno essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda. L’assunzione avverrà con contratto a tempo pieno e determinato per 3 anni prorogabili.

Come presentare la domanda

La domanda per partecipare al bando dell’AMAM Messina dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 7 dicembre 2021 con le seguenti modalità:

solo ed esclusivamente con invio tramite PEC, intestata al soggetto che vuole partecipare alla selezione, indirizzata a: amamspa@pec.it riportando nell’oggetto della pec, pena l’esclusione, la dicitura: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER UN POSTO DI DIRIGENTE TECNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO”.

A questo link l’avviso completo.

(15)