La Tiramisù World Cup 2020 cerca 100 assaggiatori: come diventare giudice

A chi non piacerebbe passare due giorni ad assaggiare tiramisù? L’opportunità bussa alla porta, grazie alla Tiramisù World Cup 2020 che quest’anno ha deciso di affidare la scelta dei finalisti a 100 giudici amatoriali scelti attraverso una selezione aperta a tutti. Come funziona? Lo scopriamo subito.

La Tiramisù World Cup 2020 è una competizione annuale ideata da Francesco Redi, Ceo e founder del progetto, che si svolgerà a Treviso dal 30 ottobre all’1 novembre 2020 e vedrà in gara pasticceri e aziende provenienti da tutta Italia, pronti a sfidarsi nella preparazione di uno dei dolci più amati di sempre. Quest’anno le iscrizioni per i concorrenti si sono già concluse, ma c’è spazio ancora per i giudici. Il team, infatti, è alla ricerca di 100 persone sopra i 18 anni che abbiano voglia di testare le 200 ricette proposte dal contendenti.

La Tiramisù World Cup 2020 cerca assaggiatori: come diventare giudice

Assaggiare e soprattutto valutare 200 tiramisù può sembrare semplice (e soprattutto piacevole), ma in realtà ci vuole una certa preparazione. Per questo motivo, sebbene non ci siano requisiti particolari per diventare giudice della Tiramisù World Cup 2020, bisognerà prima superare un quiz di 15 domande mirate a testare la capacità degli aspiranti giurati di valutare la qualità del dolce preparato, l’aspetto estetico, l’originalità della ricetta e tanti altri fattori che al semplice goloso di tiramisù possono sfuggire. Alcune domande, inoltre, saranno incentrate sul regolamento di gara.

Le istruzioni per diventare giudici, punto per punto

Più nello specifico, per entrare a far parte dei 100 assaggiatori occorrerà seguire questi passaggi:

Seguire il profilo Instagram della Tiramisù World Cup 2020; Commentare questo post scrivendo perché si vuole diventare Giudice; Gli organizzatori invieranno in Direct il link per accedere al test e al regolamento Giudici; Compilare il test; In caso di esito affermativo il team della Tiramisù World Cup contatterà i candidati via e-mail.

(18)