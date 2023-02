La pizzeria Basilicò ha due nuovi proprietari: la scommessa di Andrea e Giovanni Pellegrino

La premiata pizzeria Basilicò di Santa Margherita, Messina, ha due nuovi proprietari, i fratelli, poco più che trentenni, Andrea e Giovanni Pellegrino, che hanno deciso di investire nella loro città. L’offerta della pizzeria, premiata con uno spicchio dalla Guida del Gambero Rosso, non cambierà, ma i due nuovi proprietari hanno in serbo alcune importanti novità. Rimane la stessa la filosofia dell’azienda: proporre una pizza di eccellenza e un connubio tra buono e sano. La pizza è quella contemporanea di Andrea Pellegrino, da sempre il pizzaiolo di Basilicò. Con gli ingredienti base, farina di alta qualità, acqua, sale, lievito, Andrea riesce a creare pizze leggere e gustose, frutto delle tecniche di lavorazione di ricerca e sperimentazione continua. Non solo le classiche napoletane ma anche le pizze gourmet fritte e ripassate in forno e altre specialità che in questi anni hanno reso riconoscibile l’offerta di Basilicò. Alla proposta della pizzeria si affianca quella del ristorante curata da Grazia Agati, che propone piatti semplici, veloci pronti a soddisfare tutti i palati. La selezione degli ingredienti avviene tra materie prime di eccellenza, con un occhio attento alla stagionalità ed uno rivolto alla creatività negli abbinamenti.

All’inizio di gennaio Andrea, insieme al fratello Giovanni, ha formalizzato il grande passo e rilevato l’azienda in cui sin dall’apertura aveva dato tutto. La sentiva già sua quella pizzeria che con grande passione aveva visto crescere giorno dopo giorno e conquistare sempre più il gradimento dei messinesi e non solo. La ciliegina sulla torta è arrivata a settembre 2022 con la consacrazione tra le migliori pizzerie di Messina e d’Italia della Guida Pizzerie d’Italia 2023 del Gambero Rosso e ha convinto ancor più i due fratelli a fare l’acquisizione e diventare i primi attori di Basilicò. Si, perché da anni Andrea Pellegrino sognava di avere un locale tutto suo, così non ci è voluto tanto a convincere il fratello Giovanni con già tanta esperienza come responsabile di sala in altri ristoranti.

«Per noi è la realizzazione di un grande traguardo – hanno commentato i due fratelli. Sognavamo da sempre di avere un locale tutto nostro perché amiamo in modo smisurato ciò che facciamo ed ecco arrivata questa opportunità che non potevamo lasciarci sfuggire. Sarà una bellissima avventura. Il nostro obiettivo è lasciare i nostri clienti soddisfatti e farli sentire come a casa. L’ottima pizza, i deliziosi antipasti, i golosi dessert saranno accompagnati da grandi sorrisi e da una calorosa accoglienza: è questa la nostra ricetta. Non mancheranno di certo tante novità. Noi ce la metteremo tutta per dare sempre il massimo e garantire l ‘eccellenza in tutto quello che facciamo».

Andrea Pellegrino e la sua passione

Andrea Pellegrino, classe ‘91, coltiva la sua passione per gli impasti da quando aveva 13 anni. Dopo il diploma all’Alberghiero, il giovane Andrea fa esperienza prima nel Nord Italia e poi in Germania, a Berlino e Monaco e frequenta vari corsi di perfezionamento. Dopo un’esperienza da Rosso Pomodoro a Messina, Andrea inizia a lavorare per la nuova pizzeria Basilicò di cui, da gennaio 2023, è proprietario della pizzeria insieme al fratello.

La pizza di Andrea Pellegrino è una pizza di tradizione napoletana con il cornicione a canotto ben pronunciato e alveolato. L’impasto indiretto è realizzato con un blend di farine e alta idratazione. La lunga lievitazione e maturazione di 48 ore a temperatura controllata assicurano una pizza digeribile e leggera. La pizza di Basilicò è realizzata con i migliori ingredienti di prossimità e una bella varietà di impasti, dal classico al multicereali, all’evolutivo. Tra le pizze speciali di Andrea Pellegrino ci sono le gourmet fritte e ripassate in forno, da provare almeno una volta, tra tutte spicca l’elegante pizza “Tartare di gambero rosso di Mazara, crema di melanzane e stracciatella”, oppure “Prosciutto e Fichi” o ancora la “Cotto e Carciofi” alla brace con stracciatella affumicata e crema di parmigiano reggiano. Particolarmente apprezzata è anche la degustazione di Pizze Margherita, che prevede l’assaggio delle otto Margherite inserite in carta. E per concludere in dolcezza, ma rimanendo sempre in tema, la cheesecake a forma di pizza!

