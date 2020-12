La Brigata Aosta di Messina porta i regali di Natale ai bimbi dell’asilo Lupetto Vittorio

Di questi tempi, un anno fa veniva inaugurato l’asilo nido Lupetto Vittorio all’interno della caserma Crisafulli-Zuccarello di viale Europa. Adesso, arrivano i regali della Brigata Aosta per i 25 bimbi dell’Asilo. In occasione delle festività natalizia, infatti, i militari hanno consegnato in dono degli zainetti.

Presenti alla consegna dei regali, anche il Generale di Brigata Giuseppe Bertoncello, Comandante della Brigata “Aosta”, insieme agli assessori Salvatore Mondello e Alessandra Calafiore.

L’asilo Lupetto Vittorio

L’asilo è stato realizzato dall’Esercito grazie all’utilizzo di materiali e tecnologie di ultima generazione, ha elevate performance energetiche, un ingresso indipendente, un ampio parco giochi esterno, aree verdi attrezzate, un giardino sensoriale, cucina, mensa e un parcheggio.

La struttura, prima nel suo genere in Sicilia, è gestita da Messina Social City, partecipata del Comune di Messina, è frequentata dai figli dei militari dei reparti della “Aosta” in servizio a Messina ed è fruibile anche dai cittadini non appartenenti alla Difesa che rientrano nelle graduatorie municipali.

