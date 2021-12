Isola pedonale Via dei Mille. PD e LiberaMe: «Superata l’inerzia della Giunta De Luca»

I Consiglieri Comunali di Messina Gaetano Gennaro, Biagio Bonfiglio, Alessandro Russo, Antonella Russo e Massimo Rizzo esprimono la loro soddisfazione per il risultato ottenuto ieri in Aula, dove il Consiglio Comunale ha votato sì all’istituzione dell’isola pedonale natalizia in via dei Mille. La palla adesso passa alla Giunta che dovrebbe rendere esecutiva questa mozione di indirizzo.

«Il Consiglio Comunale ha approvato la delibera di indirizzo di istituzione dell’isola pedonale di Via dei Mille che i nostri Gruppi avevano presentato da quasi tre settimane. A differenza degli altri anni, il Consiglio ha così potuto esprimersi in tempi celeri sull’isola pedonale che è ormai diventata un luogo tradizionale delle festività natalizie messinesi – scrivono i 5 Consiglieri in una nota congiunta.

Rileviamo come tale risultato si sia raggiunto grazie all’azione politica dei nostri Gruppi che hanno agito dinanzi all’inerzia della Giunta De Luca che, a differenza degli altri anni, quest’anno aveva scelto di non istituire l’area pedonale per motivazioni risibili quali la presunta mancanza di un cartellone di iniziative da realizzare per le festività natalizie, circostanza, questa, palesemente in contrasto con la programmazione delle attività che il comitato di Via dei Mille da diversi anni, ormai, allestisce con grandissimo successo e che anche quest’anno ha predisposto.

Esprimiamo inoltre piena soddisfazione per la trasversalità raggiunta dalla votazione del Consiglio Comunale a testimonianza del fatto di come questo sia un tema sentito da tutta la cittadinanza messinese e quindi condiviso da una schiera ampia di forze politiche, da destra e sinistra.

La Giunta De Luca ha adesso un mandato pieno e ampio da parte del Consiglio Comunale che ha votato quasi all’unanimità la nostra proposta di deliberazione per istituire l’isola pedonale di Via dei Mille, ci aspettiamo che non si rinvii ulteriormente l’avvio, uscendo dagli indugi e dai ripensamenti che sono stati stranamente opposti in queste ultime settimane».

