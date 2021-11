Natale 2021, chiesta l’isola pedonale per via dei Mille: le proposte di Millevetrine per Messina

Novembre è ormai inoltrato e, come di consueto, si torna a parlare dell’Isola pedonale di Natale in via dei Mille. A portare l’argomento agli onori della cronaca è il presidente dell’associazione Millevetrine, Sandro Penna, che chiede all’Amministrazione di pedonalizzare la frequentata via del centro di Messina dall’1 dicembre 2021 all’8 gennaio 2022, riproponendo il modello del 2019. Agli addobbi ci penserebbero i commercianti (e non solo a quello).

L’associazione Millevetrine, che riunisce buona parte dei commercianti di via dei Mille, ha fatto la sua mossa e ha presentato una Manifestazione d’interesse nell’ambito dell’iniziativa “Il Natale della Rinascita”, lanciata dal Comune di Messina per raccogliere le proposte dei privati e organizzare insieme a tutta la città gli eventi delle prossime festività natalizie.

«In esito alle molteplici richieste pervenute da tanti commercianti della via dei Mille – scrive in una nota il presidente di Millevetrine, Sandro Penna –, consapevoli che la pedonalizzazione di tale strada è ormai nel cuore di tanti messinesi e che, oggi più che mai, tale evento rappresenterebbe un concreto ritorno a quella normalità che la pandemia ci ha negato negli ultimi due anni, abbiamo provveduto a protocollare tale richiesta. Attendiamo fiduciosi che la risposta (affermativa) arrivi in tempi brevi per poter procedere alla realizzazione del progetto».

Nel documento inoltrato da Millevetrine si specifica la volontà di dialogare con l’Amministrazione comunale per risolvere insieme eventuali problemi logistici, oltre all’intenzione di provvedere all’organizzazione di eventi a carattere culturale e popolare all’interno dell’Isola pedonale e alla realizzazione degli addobbi. Tra le idee presentate dal presidente Sandro Penna, iniziative di carattere enogastronomico da realizzare insieme a chef, fornai e pasticceri. Il progetto prevede inoltre l’installazione di luminarie a tetto lungo l’intero tratto pedonalizzato (via dei Mille e le traverse che la intersecano, come nel 2019), musica in filo diffusione, addobbi natalizi, e così via.

L’istanza per l’isola pedonale di via dei Mille è stata protocollata e inoltrata, non resta che attendere la decisione dell’Amministrazione De Luca.

