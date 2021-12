Isola pedonale di via dei Mille, c’è l’ok della Giunta: si parte sabato 11

Dopo il via libera del Consiglio Comunale, arriva anche quello dell’Amministrazione: l‘isola pedonale di Natale di via dei Mille partirà sabato 11 dicembre. La delibera di Giunta per la pedonalizzazione è infatti stata firmata lo scorso 7 dicembre. A comunicarlo, il presidente dell’associazione “Millevetrine”, Sandro Penna.

Nonostante il percorso travagliato – prima il “no” dell’Amministrazione al progetto presentato dai commercianti nell’ambito degli avvisi per il “Natale della RiNascita” di Messina, poi l’approdo tardivo della delibera in Consiglio Comunale –, l’isola pedonale natalizia di via dei Mille torna anche quest’anno, ma il suo allestimento slitta di qualche giorno. Al momento, spiegano da “Millevetrine”, si sta provvedendo a risolvere alcuni problemi inerenti la sicurezza, ma ormai sembrerebbe deciso.

A seguito dell’approvazione in Aula della delibera di pedonalizzazione di via dei Mille, l’associazione Millevetrine aveva inoltrato alla Giunta anche un calendario di eventi che si dovrebbero svolgere all’interno dell’isola pedonale. Su questo, però, non c’è stato ancora il via libera. Nel documento, i commercianti avevano preventivato intrattenimento per bambini, degustazioni di prodotti tipici locali, mostre di auto d’epoca, e tanto altro, per una spesa totale di 15mila euro (a valere, come gli altri eventi di Natale, sui fondi POC messi da parte per il progetto “Messina città della musica, città degli eventi”). Maggiori informazioni si dovrebbero avere comunque nelle prossime ore.

Intanto, ieri, mercoledì 8 dicembre, l’Amministrazione ha dato il via agli eventi programmati nell’ambito del “Natale della RiNascita”, con l’accensione degli alberi di Natale delle piazza principali di Messina e l’illuminazione artistica delle facciate del Duomo e del Municipio.

(Foto di repertorio)

