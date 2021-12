Messina s’illumina, la città vestita a festa per il Natale 2021 – FOTO e VIDEO

Taglio del nastro per il Natale 2021 a Messina: ieri, 8 dicembre, la città si è illuminata per dare il via alle festività natalizie. Si accendono gli alberi di piazza Cairoli e piazza Municipio, il Duomo si tinge di blu, ma non solo. Vediamo da Palazzo Zanca alla ruota panoramica, tappa per tappa, l’avvio del “Natale della RiNascita” (attraverso foto e video).

Come lo scorso anno, con forse con un po’ più di leggerezza nell’aria, sono ufficialmente iniziate le feste a Messina. Ieri, mercoledì 8 dicembre, il sindaco Cateno De Luca, insieme alla Giunta comunale e ai vertici delle Partecipate, hanno “acceso” il Natale 2021. A commentare, il Primo Cittadino: «È questo un momento magico allo start dell’illuminazione – ha affermato. Grazie per questa massiccia presenza, rispettiamo come sempre le norme anti Covid, e ringrazio il Vicesindaco, gli Assessori, il Segretario Generale, il Direttore Generale e i colleghi, che ognuno per la propria competenza ha dato il suo contributo per la buona riuscita delle iniziative che allieteranno il Natale in città e nei villaggi. Vi auguro di vivere questo Natale straordinario che abbiamo organizzato, e di viverlo con quella intensità e con la capacità di resistenza o meglio di reazione al momento che stiamo vivendo e che stiamo superando».

«Il lancio di questa prima tappa – ha sottilineato – nell’ambito del progetto “Città della Musica Città degli Eventi”, denominato il “Natale della RiNascita”prevede eventi per tutta la città e per tutti i gusti, eventi che riusciranno a scuotere le nostre coscienze perché Messina c’è e continuerà ad esserci, e auspico che questa prima tappa sia la rinascita da questo difficile momento che stiamo attraversando, come nel resto del mondo, per il rilancio di una nuova identità di comunità. Auguro a tutti di vivere uno Natale straordinario».

Messina s’illumina per il Natale 2021 – Foto

Come lo scorso anno, anche per il Natale 2021, ogni piazza è stata curata da una delle diverse partecipate e dal Comune di Messina: a piazza Municipio ha pensato MessinaServizi Bene Comune, che ha adornato la piazza anche con le tradizionali stelle di Natale; di piazza della Repubblica, alla Stazione Centrale, si è presa cura AMAM; l’albero di piazza Cairoli è opera di ATM Spa; di piazza Duomo, invece, si è occupato il Comune.

Tra le altre iniziative, è stata lanciata nell’atrio di Palazzo Zanca la campagna solidale #LESCATOLESCALDACUORE. Gli operatori di Messina Social City consegneranno poi i doni ai bambini bisognosi (maggiori dettagli su come donare qui).

Al via il “Natale della RiNascita” – Video

