Isola pedonale di via dei Mille: la mappa delle strade chiuse a Messina per il Natale 2021

È online la delibera di Giunta che istituisce l’isola pedonale di via dei Mille per il Natale 2021 e, con essa, la mappa delle strade di Messina che rimarranno chiuse al transito veicolare dall’11 dicembre al 9 gennaio 2021. Vediamo, punto per punto, cosa prevede il documento firmato dall’Amministrazione su input del Consiglio Comunale.

Ancora una volta, la pedonalizzazione di via dei Mille per le festività natalizie è stata sancita a seguito di un iter piuttosto travagliato. Prima la richiesta, bocciata dalla Giunta De Luca, dell’associazione di commercianti Millevetrine; poi la proposta presentata in Consiglio Comunale da PD e Libera Me e votata favorevolmente dall’Aula lo scorso 4 dicembre; infine – non senza un certo ritardo dato che l’istituzione dell’isola pedonale, solitamente, è prevista per l’8 dicembre – è arrivato l’okay dall’Amministrazione (con una delibera firmata il 7 dicembre).

Ora che il documento è finalmente disponibile, quindi vediamo la mappa dell’isola pedonale per il Natale 2021 a Messina.

Natale a Messina 2021: la mappa dell’isola pedonale di via dei Mille

L’isola pedonale di via dei Mille interesserà tra l’11 dicembre 2021 e il 9 gennaio 2022 le seguenti strade di Messina per il Natale 2021:

nel tratto della via dei Mille compreso tra le Vie Cannizzaro e Santa Cecilia ad eccezione dell’intersezione con la Via Maddalena;

nei tratti delle Vie Dogali, Fabrizi e XXVII Luglio compresi tra le Vie Risorgimento e dei Mille;

nel tratto della via E. Lombardo Pellegrino compreso tra la via Risorgimento e G. Bruno;

nei tratti delle Vie Camiciotti, Manara e Bixio compresi tra la via Risorgimento e il viale San Martino;

nel tratto del Viale San Martino compreso tra le Vie E. L. Pellegrino e Maddalena ad eccezione della sede tranviaria.

Nessuna notizia, invece, per quel che riguarda gli eventi proposti dall’associazione di commercianti di via dei Mille, “Millevetrine”.

